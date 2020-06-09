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遇雨流泥水 汐止運動場邊人行道要更新
新北市汐止綜合運動場每天上千人運動休閒，不過，週邊的人行走道卻潛藏危險，不但磚塊蹺起不平，外圍的土丘一下雨，黃色泥水全流到人行道上，所以，新北市議員廖先翔就要求改善，包括鋪面整個更新，還有改善週邊排水設施，預計七月初完工。
市議員廖先翔表示，汐止綜合運動場每天運動休閒的人很多，之前有民眾反應排水跟人行道磚不平的問題，所以，我們就建議公所在秀峰路這一側重新施作，讓不管是運動的民眾或是行經的輪椅族都有平順的通行空間。
廖先翔指出，在洩水的部分，因為旁邊有一些植栽，有一些民眾反應下雨的時候都有泥漿水灌下來，行走不方便，所以，這次也請公所一併改善，導引水流，讓水不要漫流。
汐止區長陳健民指出，人行道從運動場做好到現在也已經十幾年了，有一些高低不平破損的狀況，這次廖議員有補助配合款，再加上公所的款項，總工程費大概八十萬元，預計在七月六日完工。
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