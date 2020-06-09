三鶯新生地建轉運中心 避免塞進市區

新北市三鶯地區每到假日都會塞車，未來加上新北市美術館，及配合三鶯捷運，新北市交通局確定將在三鶯新生地找地蓋「三鶯交通轉運中心」，除了鼓勵民眾利用大眾運輸，也規畫汽、機車停車場，避免大量車輛湧進市區，民眾可在此轉乘公車到三鶯。目前開工時間未定，但會配合美術館一起完工。

當地民眾反映交通太塞，新北市議員蘇泓欽指出，塞車問題困擾地方居民許久，希望交通轉運站，串聯起火車、捷運、公車等大眾公共運輸系統，預計可大幅改善當地交通，因此積極向市府爭取此案。

新北市交通局長鍾鳴時表示，三鶯多功能交通轉運中心今年成案並規畫中，將配合美術館在2022年啟用前建置，打造完整的三鶯地區交通網。

交通局運輸管理科指出，三鶯轉運站將設於鶯歌館前路，緊鄰未來捷運三鶯線站體、美術館、三鶯藝術村，轉運站會規畫公車停靠接駁。綜合規畫科表示，希望遊客多搭乘捷運來，尤其鶯歌的景點都很近，可徒步或搭乘公車。另也規畫汽機車位，甚至遊覽車位，希望車輛不要塞進市區。

交通局表示，未來遊客可先開車至轉運站停車，在搭乘大眾運輸工具進入鶯歌市區，避免使當地交通更加壅塞。綜合規畫科代理科長黃莉雅表示，未來將針對整體交通再評估動線，不排除利用三鶯大橋新匝道接環河路這條動線，引導車流到三鶯轉運站。