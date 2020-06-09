議員呼籲補助人工生育 新北：可以研議

台灣進入老齡、少子化社會，新北市議員何博文今在議會指出，部分年輕人想生育時卻遇到困難，台北、桃園都有補助人工生育，新北是否也提供相關補助。新北衛生局長何潤秋說，人工生育費用高，將評估新北的需求量，著手研議補助項目。

何博文說，少子化關係政府鼓勵、獎勵生育，希望年輕夫妻多生育，但隨著時代改變，年輕人有越來越晚婚的趨勢，新北2016年到2019年平均生育年齡都在32歲以上，而35歲以上的高齡產婦，這幾年出生人數9000至1萬人，比例偏高。

何博文指出，生育年齡高除了晚婚外，部分年輕人不是不想生，而是工作、經濟壓力大，等到結婚後有經濟能力，想生卻有生育困難，是不是針對年輕夫妻想要生小孩，給予人工生殖補助。

市議員李倩萍舉例，自己妹妹也試過人工生殖到試管，花費10到15萬相當多，也不是一次就能成功，鼓勵生育但部分有需要人工部分，補助是需要的。

何潤秋說，人工生育並非解決少子化問題，是協助少數不孕夫妻的需求，人工生殖的經費非常高，還是呼籲年輕人盡量在適當年齡生孩子。新北民政局長柯慶忠指出，目前新北生育補助每胎2萬元，鼓勵民眾多生育。

何博文表示，夫妻求助門診、醫生比率越來越高，民眾有需求也與政府鼓勵生育政策相同，台北、桃園、雲林都有補助，實質鼓勵比呼籲有效，也不是全額是部分補助。何潤秋則說，會著手來研議。