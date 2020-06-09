快訊

為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

議員呼籲補助人工生育 新北：可以研議

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北衛生局長何潤秋（左）說，人工生育費用高，將評估新北的需求量，著手研議補助項目。記者王敏旭／攝影
新北衛生局長何潤秋（左）說，人工生育費用高，將評估新北的需求量，著手研議補助項目。記者王敏旭／攝影

台灣進入老齡、少子化社會，新北市議員何博文今在議會指出，部分年輕人想生育時卻遇到困難，台北、桃園都有補助人工生育，新北是否也提供相關補助。新北衛生局長何潤秋說，人工生育費用高，將評估新北的需求量，著手研議補助項目。

何博文說，少子化關係政府鼓勵、獎勵生育，希望年輕夫妻多生育，但隨著時代改變，年輕人有越來越晚婚的趨勢，新北2016年到2019年平均生育年齡都在32歲以上，而35歲以上的高齡產婦，這幾年出生人數9000至1萬人，比例偏高。

何博文指出，生育年齡高除了晚婚外，部分年輕人不是不想生，而是工作、經濟壓力大，等到結婚後有經濟能力，想生卻有生育困難，是不是針對年輕夫妻想要生小孩，給予人工生殖補助。

市議員李倩萍舉例，自己妹妹也試過人工生殖到試管，花費10到15萬相當多，也不是一次就能成功，鼓勵生育但部分有需要人工部分，補助是需要的。

何潤秋說，人工生育並非解決少子化問題，是協助少數不孕夫妻的需求，人工生殖的經費非常高，還是呼籲年輕人盡量在適當年齡生孩子。新北民政局長柯慶忠指出，目前新北生育補助每胎2萬元，鼓勵民眾多生育。

何博文表示，夫妻求助門診、醫生比率越來越高，民眾有需求也與政府鼓勵生育政策相同，台北、桃園、雲林都有補助，實質鼓勵比呼籲有效，也不是全額是部分補助。何潤秋則說，會著手來研議。

夫妻

延伸閱讀

環保葬成趨勢新北免費協助身後事 可省喪葬費25萬

板殯旁出現活雞、鴨 抓了小心煞氣跟著走

新北外送員車禍多 議員籲提供保障

平均1天1.2件外送員車禍 何博文籲新北訂自治條例

相關新聞

三鶯新生地建轉運中心 避免塞進市區

新北市三鶯地區每到假日都會塞車，未來加上新北市美術館，及配合三鶯捷運，新北市交通局確定將在三鶯新生地找地蓋「三鶯交通轉運...

議員呼籲補助人工生育 新北：可以研議

台灣進入老齡、少子化社會，新北市議員何博文今在議會指出，部分年輕人想生育時卻遇到困難，台北、桃園都有補助人工生育，新北是...

金山區15里增設里鄰廣播系統預警防災 4議員共同爭取

新北市金山區公所為加強災害防救，在轄區4位議員白珮茹、周雅玲、張錦豪及廖先翔建議爭取下，由市府補助金山區增設區內里鄰廣播...

揪甘心！ 他每月自費幫獨居長者慶生 還教更生人做麵包

新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧自國中畢業後開始學做麵包，開著麵包車穿梭街巷叫賣，成許多瑞芳當地人兒時回憶，成立店面後，有感於...

網怨內科上班時間鋪柏油 北市：釐清廠商是否逾期收工

內湖科技園區的交通長期壅塞，有網友今天於網路論壇PTT發文，指上班時間的尖峰時候，內科洲子街卻在鋪柏油，忍不住罵「就等著...

北市環保局列管公廁 5月這4處最髒立馬開罰

台北市環保局今年1至5月，共查核1萬5331座次公廁，5月告發4件不合格，包括2件遊憩類，分別為圓山保齡球館左側男側、台...

新莊自強巷口粽子攤驗出硼砂 衛生局函請檢偵辦

端午節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，新莊區自強街巷口一攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請地檢署...

難爭取BabyBoss進駐 新北：已提供9處參考

台灣第一座兒童職業體驗樂園「BabyBoss」去年底暫時結束營業後，新北市長侯友宜指示新北經發局協助廠商在新北找地點，不...

雙北芝投公路 中央重啟 北市有異見

串連新北市三芝、淡水到台北市北投、士林的「三芝北投公路」，讓北海岸居民期盼了20年，交通部決定重啓，昨天承諾年底前完成可...

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

中央打算重啟芝投公路，讓台北端的民眾心驚驚，北市關渡里長許瑩珠認為，淡北道路、芝投公路的出口都匯集在北投大度路，「好像有...

自助洗衣店瓦斯加熱 柯文哲：公安問題通盤檢討

北市有229家自助洗衣店，議員汪志冰接獲陳情，業者為節省成本，會採用瓦斯燃燒加熱，而且無人看管，恐有引發火災疑慮，要求避...

紙風車何處重建？ 新北桃基招手

紙風車劇團位在新北八里的倉庫6日大火，道具、場景全毀，考慮異地重建，新北市議員昨要求文化局協助重建，盼結合雲門舞集、齊柏...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

影／又淹了！氣象局發布豪雨特報 彰化花壇彰員路大淹水

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。