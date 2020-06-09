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金門80人玩新北 「真心款待」路線曝光

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊，首發團80人前往八斗子火車站體驗深澳鐵道自行車。圖／新北觀旅局提供
新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊，首發團80人前往八斗子火車站體驗深澳鐵道自行車。圖／新北觀旅局提供

新北金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊，金門旅遊業者踩線首發團80人來訪新北，分別前往深澳鐵道自行車、象鼻岩、九份老街，3天2夜暢玩新北青春山海線。

新北觀旅局長張其強說，預計這兩周還會公布與其他縣市的合作，雙方會結合不同縣市的城市特色，互相推薦優惠行程，給予彼此縣市居民「限定優惠」，也希望趁著暑假期間，吸引更多年輕人跨縣市遊玩。

張其強指出，兩縣市旅遊也會與其他產業同盟，例如新北、金門的「金新款待」就是與航空公司結合，未來與他縣市的互惠旅遊，也會與高鐵、飯店業合作，藉由跨縣市移動，帶動周邊產業一起發展。

「金新款待」第一日活動前往金山的中角灣，參觀全台首座國際級衝浪基地，並前往汪汪地瓜園體驗挖地瓜及焢窯等活動；第二日則前往八斗子火車站體驗深澳鐵道自行車，隨後再欣賞象鼻岩、酋長岩等大自然美景。

觀旅局指出，九份老街也是本次旅遊的重點，旅客尋訪懷舊建築及特色茶樓，晚間則入住有「OK標章認證」的淡水將捷金鬱金香酒店，欣賞淡水海景的好景致。

觀旅局說，3天2夜「金新款待」行程，前往新北括金山、瑞芳、九份、淡水等地區，首次踩線團將會把景點帶回金門，未來可以規劃更優質獨特的國旅行程，盼民眾能安心互訪遊玩，復甦國內觀光。

新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊。圖／新北觀旅局提供
新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊。圖／新北觀旅局提供
新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊，首發團80人前往八斗子火車站體驗深澳鐵道自行車。圖／新北觀旅局提供
新北和金門配合中央推動「防疫旅遊」，合推縣市跨海「金新款待（台語諧音：真心款待）」互惠旅遊，首發團80人前往八斗子火車站體驗深澳鐵道自行車。圖／新北觀旅局提供

新北 金門 淡水

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