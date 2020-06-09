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金山區15里增設里鄰廣播系統預警防災 4議員共同爭取
新北市金山區公所為加強災害防救，在轄區4位議員白珮茹、周雅玲、張錦豪及廖先翔建議爭取下，由市府補助金山區增設區內里鄰廣播系統，花費188萬元建置22處廣播點位，有15里可受惠使用。平時可做為公所訊息傳達，災害發生時，可用於避難疏散發布使用。
金山區長陳國欽表示，新媒體世代網路傳播管道多元，區公所建置有官方網站、Facebook專頁、LINE官方帳號等發布政策及民生資訊，但較偏區的長者及民眾仍依賴廣播系統取得資訊，因此在議員建議下爭取建置里鄰廣播系統。
陳國欽說，每年5月至11月為防汛期，短延時強降雨及颱風隨時可能發生，感謝轄區4位議員建議爭取，讓金山區能於汛期前完成全區廣播系統增設，強化區公所防汛工作整備，如有任何災訊能即時透過廣播器發布訊息讓民眾知道，減少災害損失，維護生命財產安全。
金山區公所表示，各里廣播系統擴充建置完成後，在預期可能或已發生緊急事故時，區公所得於第一時間傳遞各項訊息，使民眾立即獲得災害防救資訊以為因應。另金山區緊鄰核能一廠及核能二廠，如有必要時亦可進行避難疏散訊息發布；此外，廣播系統於平時作為政府政策及民生資訊宣達使用，是區公所重要的傳達管道之一。
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