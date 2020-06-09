揪甘心！ 他每月自費幫獨居長者慶生 還教更生人做麵包

新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧自國中畢業後開始學做麵包，開著麵包車穿梭街巷叫賣，成許多瑞芳當地人兒時回憶，成立店面後，有感於里內人口老化嚴重、獨居長者無子女陪伴，因此每月第一個共餐日會自費做蛋糕幫者長慶生，簡明慧表示，除幫長者慶生、贈糕點給弱勢家庭外，他也教導更生人製作麵包培養技能。

簡明慧也擔任爪峯社區發展協會理事長，致力推廣老人共餐、每月慶生會，爪峰里共餐日迄今已邁入第5年，今為該里新冠肺炎疫情解封第1個共餐日，為幫里內20位6月份壽星慶生，他也親手製作16吋鮮奶油芋頭蛋糕。

其中，最高齡89歲的游阿東阿公聽到大家齊唱生日快樂歌時，感動到紅了眼眶，他表示，自己的子女都忘記他的生日，對於里長願意舉辦慶生會感到揪甘心。

簡明慧表示，許多獨居高齡長者缺乏家人照護，慶生會不僅能傳遞祝福，更能了解其生活狀況並給予適當協助，此外，母親節、父親節、端午節等節日，也會邀請附近幼兒園孩童來表演、陪長者共餐，感受節日氣氛。

開設麵包店的簡明慧，除會將店內餅乾糕點贈送給弱勢家庭外，他也曾至基隆看守所教導更生人製作麵包，協助更生人順利重回社會。

他的太太也在里內開設烘焙課程，指導瑞芳國中學生製作麵包，透過DIY課程讓學生們培養興趣及技能。

新北市民政局長柯慶忠表示，簡明慧為新任里長，上任一年多已獲得市府5星級里環境認證，常利用共餐日、家庭訪視、電話慰問等方式了解民眾需求並給予幫助。