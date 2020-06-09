網怨內科上班時間鋪柏油 北市：釐清廠商是否逾期收工

內湖科技園區的交通長期壅塞，有網友今天於網路論壇PTT發文，指上班時間的尖峰時候，內科洲子街卻在鋪柏油，忍不住罵「就等著塞爆吧」，掀起議論；對此，台北市新工處回應，該路段在施作道路更新工程，根據通報紀錄，施工單位在今天早上6點52分收工，若有逾期收工狀況，將根據契約內容扣罰。

一名網友在PTT發文，以「內湖洲子街上班時間鋪柏油？整個塞爆」為題，指整個大範圍封街鋪柏油，打電話去1999問，卻說沒查到相關施工，對方說要聽一段語音，之後立案去追，但他也沒那時間慢慢玩，就等著晚點內湖塞爆吧。

該篇貼文出來後，吸引不少網友留言「不爽離開內湖換去矽谷啊」、「連路平都不及格」、「你不會提早出門嗎？」、「阿北政績」。

台北市新工處表示，該路段正在施作道路更新工程，範圍從瑞光路583巷到395巷口，昨晚9：58通報施工，今早6：52通報收工，施工長度約610公尺，預計6月13日施工完畢。

台北市新工處研判，由於廠商在今早6：52通報收工，導致1999無法看到即時施工資訊，但昨晚有下雨，是否延後進場、退場，將再詢問施工單位，若有逾期收工狀況，將視契約內容扣罰。