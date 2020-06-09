沉浸式族語教學 原民會主委：代代傳承下去

為深耕幼兒沉浸式族語教學，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod今天訪視新北市丹鳳國小附幼，驗收並肯定學童配合防疫洗手舞，以唱跳方式展現族語教學的成果。

為了解教學成效，夷將‧拔路兒今天上午訪視丹鳳國小附幼族語教學，看到幼童在族語教保員的引導下，不僅能輕鬆唱跳及自然流利說出族語，對校方用心教學給予肯定。夷將‧拔路兒還抽考族語，被點名的幼童都能應答，讓夷將‧拔路兒開懷大笑。

夷將‧拔路兒表示，為讓原住民族語言傳承向下扎根，原民會自102年開始推動「沉浸式族語教學幼兒園計畫」，由原先23班擴增至目前44班，相信這對小孩來說，不但培養說族語的能力，也是生命裡一個最快樂的回憶。

夷將‧拔路兒還展示最新出版「原住民族施政成果專刊2016-2020」，詳實記錄自105年至109年期間推動的20項重要施政成果及歷程。

他表示，專刊的封面是他特別挑選丹鳳國小附幼小朋友的照片，內容是展現原民會推動各項施政的成果。他還致贈專刊給幼童及家長，感謝肯定家長與校方的一同努力，將族語一代一代傳承下去。

丹鳳國小附幼全班共有24名阿美族幼兒，是全國唯一都會區沉浸式族語教學幼兒園，主要為營造全族語生活環境，讓幼童自然學習族語。