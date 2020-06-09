北市環保局列管公廁 5月這4處最髒立馬開罰

台北市環保局今年1至5月，共查核1萬5331座次公廁，5月告發4件不合格，包括2件遊憩類，分別為圓山保齡球館左側男側、台北世界貿易中心第三館市府路男廁；另外，百貨類台灣吉野家光明店、機關類第二殯儀館火化場2F男廁，均依違反廢棄物清理法第11條，並以同法第50條規定，各處1200元至6000元罰鍰，要求限期改善，目前也均已改善完成。

環保局表示，為維護北市公廁清潔品質，環保局每日例行巡查，並對未符合標準者依法告發。北市列管的7500餘座公廁管理單位，須依照環保署訂定之「COVID-19(新冠肺炎)社區防疫公共環境消毒指引」，持續每日消毒公廁範圍內會經常被接觸之任何表面，如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把等，並應將垃圾桶加蓋。

環保局提醒，民眾出入公共場所及使用公共環境設施時請配戴口罩，該局並將持續對市轄公廁加強查核及輔導，以提供民眾潔淨舒適貼心的如廁環境，提升如廁品質及衛生。