互惠旅遊 金門踩線首發團體驗新北鐵道自行車
新北市與金門縣合作推動互惠旅遊，金門旅遊業者踩線首發團80人參訪新北，今天體驗北台灣臨海八斗子火車站，體驗深澳鐵道自行車，享受騎乘樂趣與美景，思考如何包裝新遊程。
新北市與金門縣旅行商業同業公會5月22日宣布合作推動「金新款待」互惠旅遊，組織雙邊首發團踩線體驗，盼望共同振興國旅商機，規劃優質獨特的行程。
新北市政府觀光旅遊局今天表示，金門踩線首發團到新北市各觀光景點，安排3天的體驗行程。市府觀旅局長張其強與新北市旅行商業同業公會理事長林毓淳8日前往接機，行程安排主打新北「青春山海線」的山城海景與美食。
金門踩線團昨天造訪金山的中角灣衝浪基地，並走訪汪汪地瓜園體驗挖地瓜及焢窯等活動。
觀旅局表示，踩線團今天到北台灣的臨海火車站八斗子車站，體驗深澳鐵道自行車，享受騎乘樂趣，遠眺海天一色的景致，並走一段濱海步道欣賞象鼻岩、酋長岩。
踩線團今天下午參訪九份老街，尋訪懷舊建築及特色茶樓，夜晚入住淡水。景點的各區公所、地方業者與金門踩線團交流，盼未來進一步包裝更多元、更在地的特色旅遊行程。
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