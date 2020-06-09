新北抽驗端午食品 新莊攤商鹼粽驗出硼砂

新北市府衛生局今天表示，在新莊區自強街巷口攤商，查獲所販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請新北檢偵辦。硼酸累積嚴重將引起嘔吐、休克、昏迷，三偏磷酸鈉可取代硼砂製作鹼粽。

新北市府衛生局今天舉行記者會表示，抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，檢驗動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、漂白劑、螢光增白劑、甜味劑及非法添加物等。

副局長許朝程說，業者使用硼砂添加在食品，會增加韌性、脆度及改善食品保水性、保存性，少數業者製作鹼粽會使用硼砂，以增加口感及防止粽葉沾黏。

他說，硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，引起食慾減退、消化不良，嚴重還會造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，台灣早已明令禁止使用。

衛生局說，4月底的抽驗結果今天出爐，在新莊區自強街巷口攤商，查獲所販售的自製鹼粽，檢出硼砂，已函請新北地檢署偵辦。其餘抽驗食品全數合格。

新北市各區衛生所即日起免費發放三偏磷酸鈉，可以取代硼砂製作鹼粽，每人限領1包，1240份贈完為止。