瑞芳運動公園啟用 圖書館預計7月竣工

瑞芳運動公園今天啟用，成為瑞芳區首座大型全齡共融式公園；新北市立圖書館瑞芳分館新建工程則預計7月竣工、9月中旬啟用，館藏冊將倍增至12萬冊，成為地標建築物。

新北市長侯友宜今天上午至瑞芳視察新北市立圖書館瑞芳分館新館新建工程，隨後參加瑞芳運動公園啟用典禮。

新北市政府工務局表示，舊的瑞芳圖書館約有46年歷史，因長年漏水及耐震能力不足，市府決定在區民廣場進行重建。

工務局表示，新的瑞芳圖書館新建工程主結構體已完成，正在施作室內裝修及景觀工程，將在7月竣工，並由圖書館辦理館內書櫃、家具設置及舊館搬遷作業，預計9月中旬正式啟用。

新北市政府新建工程處表示，新的瑞芳圖書館閱覽室席位數將從89席增至200席，館藏冊數由原有6萬餘冊增加至12萬冊，外牆營造礦業歷史風華，將成為瑞芳最具特色的地標建築物。

侯友宜表示，瑞芳運動公園是瑞芳區首座大型全齡共融式公園，也是新北市公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫完工的第21處公園，將成為地方的休閒好去處。

新北市政府體育處表示，新北市在2019年推出「新北運動聚點」，以健身中心、國民運動中心、運動天幕為主軸，預計4年啟用34處。