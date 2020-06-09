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新莊自強巷口粽子攤驗出硼砂 衛生局函請檢偵辦

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
衛生局抽查市售粽子，發現新莊區自強街巷口一攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請地檢署偵辦。圖／衛生局提供
衛生局抽查市售粽子，發現新莊區自強街巷口一攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請地檢署偵辦。圖／衛生局提供

端午節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，新莊區自強街巷口一攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請地檢署偵辦，其餘抽驗食品合格。

衛生局食品藥物管理科針對動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、漂白劑、螢光增白劑、甜味劑及非法添加物等檢驗。

食藥管理科表示，少數業者製作鹼粽使用硼砂（俗稱冰西），以增加口感及防止粽葉沾黏，但硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積在人體，引起食慾不振、消化不良，嚴重的話更會造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，我國早已明令禁止使用。

衛生局表示，上述違者可依食品安全衛生管理法第49條第1項規定，可處7年以下有期徒刑，得併科8千萬元以下罰金。

衛生局呼籲食品製造業者，除了勿使用未經中央主管機關許可的添加物外，製程使用食品添加物時，亦應確實遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」的規定，不可過量。

另衛生局即日起，在各區衛生所免費發放可取代硼砂的三偏磷酸鈉，安全又可以增加鹼粽韌性、保水性及保存性，讓民眾自行製作鹼粽。周一至五上午8點至下午5點，可向29區衛生所索取，每人限領1包，1240份贈完為止。

衛生局 衛生所

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