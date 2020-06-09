難爭取BabyBoss進駐 新北：已提供9處參考

台灣第一座兒童職業體驗樂園「BabyBoss」去年底暫時結束營業後，新北市長侯友宜指示新北經發局協助廠商在新北找地點，不過近期卻傳出仍無合適地點，業者也考慮轉型。新北市議員江怡臻說，努力過後結果仍遺憾，但會繼續爭取更多親子空間。

BabyBoss暫時結束營業，讓不少家長都感嘆「少了一個遛小孩去處」，侯友宜去年在新北市政會議指出，希望能夠搬到新北，讓新北兒童有BabyBoss，能夠開心快樂。

新北經發局指出，業者需求面積2000坪以上，單一樓層無隔間，位市中心，停車與捷運便利，每坪租金希望在500元以下，盤點新北的地點，提供9處商場及招商案給業者參考，地點遍及新北各地。

9處商場及招商案，包括碧潭有約商場、小碧潭站共構空間、漁人碼頭福容飯店、新莊國際創新園區商場樓層、土城日月光宏璟建設、汐止日月光商場、沙崙園區招商案、板橋麗寶百貨、板橋東方富裕。

經發局說，業者考量交通便利性、面積大小與租金，也思考預計發展成babyboss2.0，所以目前暫時不考慮租賃其他空間，若業者後續有提出需求，經發局會以招商一條龍專案協助處理。