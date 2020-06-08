新北稽查飲酒娛樂業 發現酒客挨著小姐無社交距離

新北市今天起「有條件開放」密閉式飲酒及娛樂場所開始營業，警察局晚間同步擴大臨檢全市141家業者，副市長謝政達則率領公共安全聯合稽查小組到三重區實施防疫臨檢，發現除了公安缺失，喝酒唱歌的餐飲業實在很難維持社交距離。

公安稽查小組指出，新北市雖然開始解封復業，但業者必須採實名制管制出入，若無法保持社交距離，需嚴格要求戴上口罩，並且還要落實公安及消防安全，如果業者做不到、沒有落實防疫措施，公安小組將會加強稽查頻率。

今晚副市長帶隊抽檢的場所，不是年輕人愛去的錢櫃、好樂迪那種KTV，而是類似茶室、酒家、「阿公店」那種，第一家包廂式KTV位於8樓，當時只有1組客人，看到臨檢提早結帳離場，檢查後發現除了安全門無法緊閉、逃生緩降繩不夠長，其餘公安項目、防疫措施基本上都合格。

緊接著到地下室的大廳式卡拉OK，因有女子陪侍，客人個個緊挨著小姐坐，沒有社交距離，也不可能戴口罩唱歌喝酒，此外還發現防火門已被拆除，防火管理項目、消防設備都不符合規定，當場開單限期7日改善，逾期將強制執行斷電斷水，同時由公安小組張貼嚴重違規警示紅單，提醒民眾不要入內消費。