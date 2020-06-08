永和閒置營區 租用變身樂活基地

除了金門縣政府過去購買的土地，新北市也有6處、約2.8公頃的軍方閒置土地，其中鄰近永安市場捷運站的永和帳務中心，新北市政府先短期租用，活化成為「樂活共生實驗基地」，但是如果要取得土地所有權，必須花一大筆錢買下，礙於財務困難，目前僅能跟中央單位商議後續處理流程。

新北城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，新北市共有6處國軍閒置營地，其中的永和帳務中心先前規劃用來作為樂活共生實驗基地，開放期間總計有3萬位民眾申請使用，市府將圍牆打開，將無法使用的建築物拆掉，只剩下2棟建築物，讓帳務中心變成開放空間。

新北市城鄉局活化軍用閒置土地「永和帳務中心」，成為樂活共生實驗基地。 記者江婉儀／攝影

永和帳務中心鄰近永安市場捷運站及瓦窯溝，住在周邊的人可以穿過營區，只要3至5分鐘就可到捷運。

黃永盛說，去年租約到期，永和帳務中心還給國產署，民眾表示惋惜，市府去年底與國產署簽訂2年合約，仍會進行短期活化，近期配合市府有條件開館，將陸續釋出各類型免費共享活動。

新北城鄉局都市計畫科長楊恩捷指出，國防部日前提供新北境內建議必須檢討變更的閒置營區土地，分別為板橋2處、中和3處及永和1處，面積共約2.8公頃，後續會委託規劃，讓相關單位一起討論未來如何使用閒置土地，也會舉辦公聽會、座談會蒐集民眾意見。