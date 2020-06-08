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紙風車劇團火災後重建 新北願提供協助

中央社 / 新北8日電

紙風車劇團位在八里區的幕後工作室6日起火導致道具等遭焚燬，重建問題引起外界關切。新北市文化局長龔雅雯今天在市議會答詢表示，若劇團有需要協助，新北市府就會給予協助。

雲門舞集原在八里設排練場於多年前焚燬，最後在台北縣政府（新北市政府前身）協助下落腳淡水，重新出發；紙風車位於八里的幕後工作室6日遭祝融之災，道具、場景全燬，新北市議員陳偉杰今天在市議會質詢時希望市府能協助劇團重建。

陳偉杰表示，紙風車原有的幕後工作室屬舊有違建無法重建，若BOT重建也有難處。淡水區現有雲門舞集、齊柏林空間，若協助紙風車在淡水、八里重建，就可能形成群聚或是園區，讓文化藝術風貌更蓬勃。

龔雅雯指出，紙風車發生火警當天，她有到場關心，目前劇團仍在清點損失，由於新北與紙風車在暑假期間仍有合作的活動，劇團將透過未來的活動合作，逐步把道具、場景作重新整理。

龔雅雯說，由於紙風車的幕後工作室是存放大型道具，被燒燬範圍很大，未來需求面積大小必需要視劇團需求，若劇團有需要協助，新北市府會給予協助。

紙風車

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