自助洗衣店瓦斯烘乾公安隱憂 柯文哲：通盤檢討

中國國民黨台北市議員汪志冰今天指出，北市有229家自助洗衣店，且多採瓦斯加熱烘衣易引發公安問題，建議研議專法管理。台北市長柯文哲表示，將進行通盤檢討及修法。

柯文哲今天下午列席台北市議會市政總質詢，作以上答覆。

汪志冰表示，根據台北市商業處統計資料顯示，台北市現有987間洗衣店，其中229間為自助洗衣店，雖有其便利性，但後者為節省成本多採用瓦斯燃燒加熱烘衣，因無人看管恐易引發火災之虞。

她說，調閱市民當家熱線1999於民國106至108年間的自助洗衣檢舉陳情案，共計有222件，問題涵蓋有環保衛生、居住環境、合法立案、消防安全和治安管理等5大問題，其中又以「環保衛生」居冠、占近6成。

此外，業別問題，能否設置在住宅區等居家、公安問題，也讓民眾憂心。

汪志冰指出，近來接獲民眾陳情，指其住家樓下擬設置一間24小時的自助洗衣店，當地屬北市第二類噪音管制區，依台北市環保局「自助式洗衣店環境維護管理指引」規定，業者於晚間10時至隔日上午8時不得營業，但業者卻標榜24小時營業，公然違反規定。

她認為，北市府相關管理辦法權屬單位眾多且事權不清，多頭馬車各司其政，錢櫃大火殷鑑不遠，建議北市府應盡速整合各局處並採專法研議，針對24小時無人看管的自助洗衣業別，調整其土地使用分區管理自治條例，以保障民眾生命財產安全。

柯文哲表示，北市229家自助洗衣店中，多達215家是使用天然氣，確實有公安疑慮問題，將進行通盤檢討和修法。

台北市副市長黃珊珊說，本週正在進行北市所有營業場所場地稽查制度，以解決先前各局處橫向聯繫不足的問題，6月底將有完整報告說明。