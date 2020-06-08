台北市逾2成瓦斯管線 議員爆料50年沒換過

台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，國民黨市議員王浩表示，台北市瓦斯外洩案件層出不窮，主因管線老舊鏽蝕所造成，且根據市府統計，全市超過50年以上的極老舊瓦斯管線，總長度達69萬4831公尺，北市府評估需花7到10年才能汰換完，讓他無法接受；市長柯文哲回應，這要找瓦斯公司來談，他來處理好了。

王浩表示，從數據顯示出，台北市有超過7成以上的瓦斯外洩案件，因為管線老舊鏽蝕所造成，但台北市至今仍有許多已使用數10年的老舊管線。

王浩指出，根據台北市產發局統計，全市現有瓦斯管線總長度共計268萬2931公尺，其中，高達69萬4831公尺、約25.9%的瓦斯管線，是埋設時間超過50年以上的極老舊管線，且遍布台北市各行政區。

目前台北市老舊管線比例最高的地區，以北投區居冠，50年以上老舊管線的比例高達61.8%，其次為中正區38.9%、大安區36%、松山區35.2%、大同區32.6%。

王浩發現，老舊瓦斯管線比例高的地區，也是瓦斯外洩案件發生頻繁的地區，在2015至2019年間，台北市最常發生瓦斯外洩，分別為大安區1697件、萬華區1624件、士林區1474件、北投區1452件、文山區1406件。

王浩表示，老舊瓦斯管線的汰換已是刻不容緩，北市府也承諾，會重新盤點並加速汰換北市老舊瓦斯管線，但從盤點結果顯示，北市府至少還需要7至10年，才能全數汰換完畢，讓他無法接受。

對此，柯文哲聽聞表示，這大概要把4家瓦斯業者找來，直接問怎解決，至少50年以上、這25%的老舊瓦斯管線，要優先處理，可能要找業者來談，他來處理好了。