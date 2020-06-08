愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

台北農產公司董事長祕書董德堉，視為台北市長柯文哲愛將，今天市議會總質詢，國民黨市議員汪志冰揭露，指董德堉幾乎每天請假公出4小時，相當一年61天，質疑操盤網軍，並酸說「你機要出缺，我議員馬上辭職不幹，我去做你機要」柯文哲質詢過程面色鐵青，說「操盤也沒那麼認真，我才不相信」，他會處理。

汪志冰表示，她調閱資料發現，從2018年至2020年期間，董德堉的差勤狀況，幾乎每天請假公出4小時，尤其在2018年的大選期間，董德堉瘋狂請假，質疑在幫柯文哲跑選舉，包括祖出巡、網軍操盤手等。

汪志冰批評，市長一年請假30天，董德堉每天公出請假4小時，換算下來總計61天，她自己一年工作天數才245天，甚至有公出請假4小時連續8個月，酸說「你機要出缺，我議員馬上辭職不幹，我去做你機要」。

北農董事長黃向羣坦言「有點誇張」，看紀錄是誇張，他有督導不周的問題，並提到，連他在內董事長室有4位同仁，但董事長室沒有明確業務規範，就是要做他交辦的任務。

柯文哲回應，該怎麼辦就怎麼辦，公出要講去哪裡；汪志冰追問，她合理懷疑，董德堉就是網軍操盤手，請公假去操盤，柯文哲回說「我們黨務也沒這麼多」、「操盤也沒這麼認真，我才不相信」，並說他會處理。