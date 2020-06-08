三芝苦無聯外道路 里長怨假日得塞一個早上

新北市三芝區居民想要前往新北、台北市區，只能仰賴台2線，不然就得冒險走山路，聯外交通十分匱乏，三芝區古庄里長葉秋蓮表示，以往去北投、士林，走平面道路只要一個小時，但隨著淡水人口日增，行車時間增加約半小時，「假日遊客想從台北過來，有時塞了整個早上，觀光都受到影響」。

葉秋蓮指出，三芝民眾要前往新北、台北市區，只有兩種方式，走平面道路台2線，或是走山路101縣道，兩者若都不塞車，大約一個小時即可到達北市，但山路較危險，且不能超車，民眾大多仰賴台2線。

但隨著淡水、竹圍地區人口逐漸增加，台2線車流量變大，葉秋蓮說，行車時間增加大約半小時，到了尖峰時刻，更是一路從傍晚塞到8點，每到周末假日，若有民眾想從台北到三芝遊玩，得塞近一個上午才能到達，清明連假更要中午過後才能到。

葉秋蓮表示，以前很多民眾喜歡到北海岸喝咖啡、看海，現在卻因為塞車，寧願去宜蘭，使得許多店家生意大受影響，三芝民眾已經等了芝投公路20多年，希望趕快有下文，不僅可以改善交通，更能帶動觀光發展。