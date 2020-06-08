網紅拍片教北捷逃票兩招 柯文哲批是非偏差指示送警局

網紅「cat紙袋人」近日上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，上傳不到一天，點閱率破萬，台北市議會今舉行總質詢，議員鍾沛君現場播放，並向市府檢舉，台北市長柯文哲看完後也不滿表示對方是非觀念偏差，現場也指示警察局立刻處理。

鍾沛君說，網紅「cat紙袋人」在網路上有7萬人訂閱，昨天上傳新影片，教大家如何在北捷逃票。影片中，先是教大家跟緊搭乘者進入閘門，第二招則是借廁所，再搭乘捷運從其他站出站，還說一天少花50元，一年就可以省下2萬交通費。

鍾沛君批評，這是把低級當有趣，行為非常無恥，網紅上架犯法行為衝流量，賺廣告分潤，但對市府、執法來說都是困擾。

柯文哲看完影片後，先是請警察局叫網紅去派出所，把肉麻當有趣，是非觀念有偏差，先把他叫去警察局處理一下，應該要K一頓。

北捷總經理沈志藏表示，確實有民眾會用感應時間差逃票，但如果有逃票行為，可以罰50倍票價，但若是民眾主動補票，仍會採信民眾說法。

警察局長陳嘉昌則說，會依法查明約談，偵辦同時也會跟網站申請下架影片。