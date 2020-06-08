聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅拍片教北捷逃票兩招 柯文哲批是非偏差指示送警局
網紅「cat紙袋人」近日上傳影片，教大家如何搭北捷逃票，上傳不到一天，點閱率破萬，台北市議會今舉行總質詢，議員鍾沛君現場播放，並向市府檢舉，台北市長柯文哲看完後也不滿表示對方是非觀念偏差，現場也指示警察局立刻處理。
鍾沛君說，網紅「cat紙袋人」在網路上有7萬人訂閱，昨天上傳新影片，教大家如何在北捷逃票。影片中，先是教大家跟緊搭乘者進入閘門，第二招則是借廁所，再搭乘捷運從其他站出站，還說一天少花50元，一年就可以省下2萬交通費。
鍾沛君批評，這是把低級當有趣，行為非常無恥，網紅上架犯法行為衝流量，賺廣告分潤，但對市府、執法來說都是困擾。
柯文哲看完影片後，先是請警察局叫網紅去派出所，把肉麻當有趣，是非觀念有偏差，先把他叫去警察局處理一下，應該要K一頓。
北捷總經理沈志藏表示，確實有民眾會用感應時間差逃票，但如果有逃票行為，可以罰50倍票價，但若是民眾主動補票，仍會採信民眾說法。
警察局長陳嘉昌則說，會依法查明約談，偵辦同時也會跟網站申請下架影片。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言