大度路工地廢棄物堆置3個月沒去處 北市：將送台北港

台北市議員汪志冰接獲陳情，指台北市北投區大度路一處工地，因營造廢棄物無去處，自3月堆置至今，汪志冰質疑，台北市上個月初才爆發營造廢棄物回收廠大排長龍，導致爆滿關場，議員質疑，工地廢棄物遲無處理長達3個月，已經嚴重影響地方環境。

北市都發局長黃景茂表示，此處工地是北市府委外執行海砂屋強制拆除的工地，但因廠商標的營造廢棄物價格較低，導致廢棄物送不出去，不過現在已協調將廢棄物送台北港處理。黃景茂表示，目前這個案子的營造廢棄物去處已沒問題，都與台北港協調好，都發局都有在追蹤。

北市環保局長劉銘龍表示，目前這處工地還有226立方米的營建混合廢棄物，業者也已承諾會在6月底之前，將剩下的2百多方混合廢棄物清理乾淨。

由於上個月起，新北大力掃蕩五股地區砂石棧場，導致砂石棧場擔心受罰而停止收受裝潢廢棄物，大量工程廢棄物短時間內轉進北市，讓北市13家工程廢棄物分類處理場一度爆滿狀況。劉銘龍說，目前營造廢棄物去化的問題，雙北已協調達成共識，讓雙北的營造廢棄物送進台北港。