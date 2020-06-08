北市振興券綁敬老卡加碼 議員質疑成效：不如還錢來

中央推出振興三倍券，台北市長柯文哲被議員陳建銘質疑，原先說振興券很麻煩，發了會大亂，現在卻又搭上順風車，打算推敬老卡加碼「3千補3千」，他也質疑社服基金未專款專用，違背先前承諾，不如把敬老金還給民眾：柯文哲回應，因為疫情要產業振興，才這樣處理，更脫口紓困之亂後，現在換振興之亂，陳反批柯文哲跟著亂，而且還加碼跟著發。

台北市議會今舉行市政總質詢，柯文哲上周質詢表示，疫情影響，敬老點數使用率低，但「省下來的錢不應把人家汙掉」，因此市府打算結合振興三倍券，給長者優惠。但陳建銘批評，這是在搭順風車，柯文哲回應，北市只是在中央方案上思考怎麼做，後面也有愛心卡、學生卡，還說這是「順時中」，後續再看怎搭配。

陳建銘批評，當初說振興會大亂，結果現在跟著一起亂，且北市40多萬長輩，每年敬老卡結餘10幾%，乾脆把當初重陽敬老金還給大家，當年取消了非社會福利法定支出優惠措施，現在卻要拿敬老預算做這件事，根本自打臉。

柯文哲表示，救急不救窮，還是覺得振興券不好，光印刷就要9億元，柯還脫口「我認為紓困之亂以後，現在開始換振興之亂。」但他也提到，執政就是要輕稅簡政，所以是採截長補短、成本最低方式，配合中央政策執行計畫。

對此，陳建銘反批，「但是你要跟著亂，你現在也要加碼再發」質疑柯文哲拿上半年沒用完的錢，拿來結合振興券，預算科目怎麼轉？後續預算怎麼編列？柯表示，因應疫情才這樣處理，預算方面，把今年1至5月敬老點數預算、老人共餐費湊一湊，再加上先前向議會追加7億元，錢一定夠。