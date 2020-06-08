新北議長盃龍舟賽如期舉辦 改線上直播不開放觀賽

新冠肺炎疫情趨緩，「新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽」將於6月25、26日在蘆洲微風運河如期登場，主辦單位祭出200萬元的賽事總獎金，共吸引30國、80支隊伍報名挑戰，新北市長侯友宜今主持龍舟開光點睛時表示，這是大解封後新北第一個體育賽事，民眾可在螢幕前「線上觀賽」，享受年度龍舟盛典。

今年度新北市議長盃龍舟錦標賽共吸引80隊伍參加，包含男子組32隊、女子組8隊以及混合組40隊，除了在地選手參與踴躍，還有來自瓜地馬拉、波蘭、羅馬尼亞等30個國家、111位外籍選手共襄盛舉。

新北市議長蔣根煌指出，因應「防疫新生活運動」，本屆賽事不開放民眾觀賽，將提供電視轉播與網路直播服務，讓民眾能一睹選手比賽風采。為配合防疫，今年也將100隊規模減為80隊，人數從3千人減至2千人。

蔣根煌表示，為賦予選手安全無虞的競賽環境，賽前練習與比賽時須遵守中央防疫規定，採選手實名制，隊伍於岸上維持室外1公尺以上的社交距離，並佩戴口罩，比賽全程實施嚴格人流管制，全面消毒比賽船隻、船槳與活動環境。

侯友宜說，議長盃龍舟賽已邁入第十年，是非常好的傳統民俗活動，今年府會評估很久，隨著疫情舒緩，決定如期舉行，這也是半年來，在大解封的後疫情時代，新北市第一個體育賽事，請民眾踴躍支持、「線上觀賽」。