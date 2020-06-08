疫情使一次性杯子用量大增 新北推租借環保杯
新冠肺炎疫情導致外帶餐飲消費增加，一次性餐具使用量也提升，新北環保局指出，5月在汐止東方科學園區試辦「新北Ucup」2.0版，取代裝冷熱飲的一次性大紙杯、塑膠杯，今起開放其他有意參加店家申請新北Ucup服務。
環保局指出，2018年曾在馬拉松活動推出新北Ucup1.0版租借服務，取代活動中使用的一次性小紙杯、水瓶，至今已租借5萬3235杯次，相當於減少超過10座101大樓高度的紙杯。
環保局說，現在上班族人手1杯飲料，為了減少消耗一次性杯子，今年5月推出2.0服務，民眾消費時若忘記自備環保杯，可向業者租借新北Ucup，每次押金200元，可以原地借還，還能享有自備優惠的價格。
環保局說，這月起擴大招募「新北Ucup」租借服務據點，只要店家加入「新北不塑之客友善店家」行列，就可以填寫申請表，前50家業者能免費獲得環保杯補助。
新北目前有381店家加入不塑之客友善店家，未加入的業者只要符合，不提供任何一次性用品、歡迎消費者自備環保餐具或購物袋、商品外包裝無塑化或使用可重復性包裝、外送餐點採用環保餐具並重複使用、外帶自備環保餐具購物袋給優惠等2項，就能申請參加。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言