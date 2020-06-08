疫情使一次性杯子用量大增 新北推租借環保杯

新冠肺炎疫情導致外帶餐飲消費增加，一次性餐具使用量也提升，新北環保局指出，5月在汐止東方科學園區試辦「新北Ucup」2.0版，取代裝冷熱飲的一次性大紙杯、塑膠杯，今起開放其他有意參加店家申請新北Ucup服務。

環保局指出，2018年曾在馬拉松活動推出新北Ucup1.0版租借服務，取代活動中使用的一次性小紙杯、水瓶，至今已租借5萬3235杯次，相當於減少超過10座101大樓高度的紙杯。

環保局說，現在上班族人手1杯飲料，為了減少消耗一次性杯子，今年5月推出2.0服務，民眾消費時若忘記自備環保杯，可向業者租借新北Ucup，每次押金200元，可以原地借還，還能享有自備優惠的價格。

環保局說，這月起擴大招募「新北Ucup」租借服務據點，只要店家加入「新北不塑之客友善店家」行列，就可以填寫申請表，前50家業者能免費獲得環保杯補助。