北農秘書遭質疑公出處理民眾黨務 柯文哲允調查

國民黨市議員汪志冰今天質詢指出，台北農產運銷公司董事長秘書董德堉掛有民眾黨黨職，上班期間卻常公出，民國107年公出時間達61天。台北市長柯文哲允諾2週內會有調查結果。

台北市議會下午進行市政總質詢，柯文哲率市府團隊列席備詢。

汪志冰質詢時列出董德堉107年至108年的公出時數，發現董德堉107年公出491小時，換算下來約61天，幾乎佔了一年工作天的四分之一；108年公出327小時，換算下來約41天，補休加特休共163小時，換算下來約20天。

汪志冰認為，董德堉身掛民眾黨職，卻常常每天公出4小時，打卡異常的頻率也相當高，而時間點又集中落在107年下半年，當時正要進行九合一選舉，合理懷疑董德堉利用公出時間替柯文哲操盤網軍、經營柯粉俱樂部等，「我懷疑董德堉是不是寄生在北農，行所謂的操盤手角色」。

柯文哲表示，該查就查，若要公出，黨務也沒有那麼多，「操盤也沒那麼認真，我才不相信」，更表示若董德堉操盤有這麼認真，也好。

汪志冰批評，董德堉是北農董事長秘書，月薪約新台幣5、6萬元，都是納稅人的錢，調閱差勤紀錄才發現常公出，相當離譜。

北農董事長黃向羣坦言，董德堉公出時數有點誇張，「我有督導不周的問題」，表示會徹查；柯文哲也允諾會查，2週內會有結果。