新北龍舟祭江點睛 80支隊伍微風運河競技

受到疫情影響，「新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽」曾一度決定暫緩舉辦，幸好現在疫情趨緩，活動將於6月25、26日接連2天，在微風運河舉行。今年80支隊伍參賽，角逐200萬元總獎金，全聯有線電視將03台公用頻道或YouTube影音平台實況轉播。

新北市議長蔣根煌表示，「新北市議長盃第十屆龍舟錦標賽」在同仁的努力下，將於6月25、26日接連2天，在微風運河舉行，今年共有80支隊伍參賽，角逐200萬元總獎金，競爭相當激烈。

新北市長侯友宜指出，新北市議長盃龍舟賽已邁入第十年，是一個非常好的傳統民俗活動。今年府會評估很久，在疫情逐漸舒緩後，決定如期舉行，「這是半年來、後疫情時代、6月7日大解封後，新北市的第一個體育賽事」，特別由電視台轉播，請大家踴躍支持，於25、26日「線上觀賽」。

為了服務廣大收視戶，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，將於比賽期間全程實況轉播，屆時民眾只要鎖定03台公用頻道或YouTube影音平台，就能一睹精彩刺激的龍舟賽事。