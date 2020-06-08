石門幸褔步道啟用 Q版公仔演繹幸福人生

石門區富基市民活動中心旁，幸福步道第一期以幸福石門意象大字作為起點，可以往台二線漫遊至老梅社區，近來幸福步道二期工程完工，市長侯友宜也前來啟用，並且搶先體驗，穿越台二線上的雙心意象，沿途Q版富貴角燈塔公仔演繹的幸福人生。

新北市長侯友宜表示，石門幸褔步道很感謝四位議員一起協助，打造充滿故事性、拍照性的景點，未來也將會把周邊環境整理，成為特色公園，吸引更多遊客前來，讓石門變得更宜居，更多年輕人喜歡來遊玩。

Q版富貴角燈塔公仔演繹的幸福人生總共九階段，從出生到相遇、戀愛、求婚以及最後的偕老，充滿故事性，更加也是希望來步道休閒的民眾可以感染到幸福氛圍，另外在在台二線上的雙心意象，是由在地四位議員一同攜手打造，為石門台二線上增添新的拍照景點。

幸福步道一、二期工程完工後串聯成環狀步道，為了讓這條幸福步道環境更宜人。市長侯友宜也指示，周邊土地要儘快來規劃，預定開發成為特色公園，未來公園落成後，將可以讓串聯老梅綠石槽、富貴角與富基漁港等景點，也正好作為新北市後疫情時代，輕、薄、短、小旅遊型態的遊程，提供民眾北海岸戶外旅遊一條新路線。