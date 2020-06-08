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汐止自行車道打通往南港 休閒也兼通勤

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區基隆河自行車道直通南港，新北市議員張錦豪也試騎，可以悠遊運動休閒，也兼具通勤功能。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區基隆河自行車道直通南港，新北市議員張錦豪也試騎，可以悠遊運動休閒，也兼具通勤功能。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區基隆河自行車道，在去年底往北串聯到基隆段通車後，往台北市方向，現在也能直通南港，新北市議員張錦豪也試騎新通車的路段，可以串聯到南港展覽館，除了可以騎單車悠遊運動休閒，也兼具通勤功能。

汐止區的基隆河自行車道，之前過了南陽橋就此路不通，雖然右岸可以通東湖、松山彩虹橋，但是左岸往南港方向過了橋就沒有自行車道，只有邊坡跟雜草，沒有連通，造成很大的困擾，不過，現在全新的自行車道已經完成，沿路依舊有好風光，上了小斜坡視野開闊，左邊是舊鐵軌隧道，右邊就是美麗的基隆河景，趁著開通好天氣，新北市議員張錦豪也特地租借youbike騎了一圈。

市議員張錦豪說，一直以來都在爭取自行道串聯，包括之前基隆古道風華已經通車，很多人到那運動打卡，那之前往台北市方向，只有右岸有通，那我們爭取到940公尺從汐止南陽大橋往台北市南港方向連接大坑溪口的自行車專用道，已經在這個初通車了。

張錦豪表示，剛也騎著自行車沿著汐止端銜接到台北市端，發現自行車道在汐止是非常安全的，但到了台北市端可能需要一個專用道，那如果專用道在台北市端可以建立的更完整，以後這是一個很方便汐止人可以騎著自行車到南港展覽館轉搭捷運，是一個很方便的廊道。

自行車 汐止

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