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牡丹火車站終要設電梯 解決長者爬梯苦

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
立委賴品妤會勘牡丹車站設置無障礙設施，決議增施電梯，並討論電梯管理上的分工，居民安全使用設施。 圖／觀天下有線電視提供
立委賴品妤會勘牡丹車站設置無障礙設施，決議增施電梯，並討論電梯管理上的分工，居民安全使用設施。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區牡丹車站因軌道月台加高設置在二樓，長者對外交通總要爬樓梯，上上下下月台很辛苦，因此立委賴品妤、市議員林裔綺邀集鐵路局等單位研擬設置無障礙設施的位置，決議增施電梯，並討論電梯管理上的分工，居民安全使用設施。

新北市議員林裔綺表示，搭火車，是雙溪牡丹居民前往瑞芳、雙溪市區重要的交通方式，只是軌道及月台設在兩層樓高，居民上下階梯不太方便，除了沒有電梯供年邁長者搭乘，階梯在下雨天老人家更容易潮濕滑倒。

為了解決在地居民長久的不便與安全疑慮，立委賴品妤邀集台鐵、市議員林裔綺、雙溪公所及牡丹里辦公處進行會勘，探討應設計手扶梯或電梯，以及用地徵用和施作數量，目前因周圍土地皆為台鐵用地，施作電梯有其可能性，只是施作經費及後續管理仍有待解決。

立委賴品妤表示，目前施作計畫，除了現有公廁旁可蓋設電梯，方便長者到達售票口外，兩側月台連通的地下道也將設置兩部電梯，以解決老人家上上下下的跌倒危險，因為台鐵人員下午四點下班，之後電梯到晚上的時間需要由里辦公處負責協助緊急按鈕的需求，這次會勘已達成中央地方互相合作的共識，服務處會努力爭取經費施作，減輕地方長者交通上的辛苦。

電梯 賴品妤 台鐵

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