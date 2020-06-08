超甜！淡水農會食用南瓜比賽 甜度高達18度
109年全國大南瓜比賽將在本月20日於捷運淡水站後水岸公園登場，除比最大最重的南瓜外，還有外觀組、食用組、創意組等分組，淡水農會在上週進行食用組的南瓜評比賽，今年最高的甜度18.8，第一名由淡水農民李秀禎以96高分拿下冠軍。
淡水農會總幹事高忠表示，這一次的食用南瓜組比賽，都是以栗子南瓜品種為主，每一組都提供3顆種出來最有信心的南瓜，評比標準除了要好吃之外，就是以甜度、外觀色澤、重量、口感及品質來評比，而每一位參賽的南瓜都相當有競爭力。
評審表示，最重要的外觀及甜度、口感都是評分重點，不過口感與甜度更是需要拿捏，愈是軟Q的口感，甜度相對也不會非常高，但愈甜的南瓜，口感則是會偏向綿密。
淡水農會總幹事高忠表示，來參賽的南瓜，每顆都長得相當美觀，而且經過專家評選的結果，今年最高的甜度18.8相當甜，而第一名，是來自淡水的農民李秀禎以96高分拿下冠軍，農會也希望能夠藉由比賽增加農民的信心，並且加以推廣新北在地的農產品。
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