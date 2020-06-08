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新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許
新北市長侯友宜今天下午主持「野柳水產動植物繁殖保育區」揭牌儀式，宣示市府保育、復育海洋用心，期許大家一同守護海洋。野柳保育區僅特定季節受理漁民申請採石花菜、麒麟菜，其他物種禁止以任何方式採捕，連岸際徒手撈捕、垂釣都不行，成為新北第一個完全禁漁區，對水產動植物有更大保護作用。
新北市府2012年公告設立萬里水產保育區，針對龍蝦、海膽、九孔、珊瑚礁魚類等物種，限制採捕體長，經濟性藻類如石花菜、麒麟菜，每年也有規定禁採時間，希望保護海洋資源永續經營。
為了更有效復育海洋資源，市府在萬里水產保育區範圍內，由東澳漁港紅燈塔、野柳地質公園小坪、野柳特產街旁堤防外側和海王星碼頭突堤外側4個點，合圍約13公頃水域設立野柳保育區，除特定季即受理申請採石花菜、麒麟菜，其他物種禁止以任何方式採捕。
侯友宜主持揭牌儀式時表示，市府積極推動友善海洋政策，全市已公告13處魚礁區及保育區、5處刺網禁漁區，並積極執行海上巡護工作，辦理覆網清除及水域垃圾清潔的工作，還給海洋生物良好的棲息場所。
侯友宜說，市府另與海洋大學合辦「雙花計畫」，共同復育花枝及花蟹幼苗，也會安排在地小學合作放流，培養下一代資源永續觀念。揭牌儀式結束後，侯與眾人接力放流「花枝寶寶」，復育資源。
海洋大學水產養殖系助理教授徐德華說，春季是花枝產卵的季節，今天放流的花枝苗是北海岸漁民提供的花枝卵，經團隊協助孵化育成，讓這次放流別具意義。
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