快訊

台版「刺蝟戰略」：外購魚叉飛彈 打造多層次打擊火力

國民黨確定開除謝立功 李來希、徐正文停權兩年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜今天下午主持「野柳水產動植物繁殖保育區」揭牌儀式，並放流花枝苗，宣示保育、復育海洋用心。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天下午主持「野柳水產動植物繁殖保育區」揭牌儀式，並放流花枝苗，宣示保育、復育海洋用心。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天下午主持「野柳水產動植物繁殖保育區」揭牌儀式，宣示市府保育、復育海洋用心，期許大家一同守護海洋。野柳保育區僅特定季節受理漁民申請採石花菜、麒麟菜，其他物種禁止以任何方式採捕，連岸際徒手撈捕、垂釣都不行，成為新北第一個完全禁漁區，對水產動植物有更大保護作用。

新北市府2012年公告設立萬里水產保育區，針對龍蝦、海膽、九孔、珊瑚礁魚類等物種，限制採捕體長，經濟性藻類如石花菜、麒麟菜，每年也有規定禁採時間，希望保護海洋資源永續經營。

為了更有效復育海洋資源，市府在萬里水產保育區範圍內，由東澳漁港紅燈塔、野柳地質公園小坪、野柳特產街旁堤防外側和海王星碼頭突堤外側4個點，合圍約13公頃水域設立野柳保育區，除特定季即受理申請採石花菜、麒麟菜，其他物種禁止以任何方式採捕。

侯友宜主持揭牌儀式時表示，市府積極推動友善海洋政策，全市已公告13處魚礁區及保育區、5處刺網禁漁區，並積極執行海上巡護工作，辦理覆網清除及水域垃圾清潔的工作，還給海洋生物良好的棲息場所。

侯友宜說，市府另與海洋大學合辦「雙花計畫」，共同復育花枝及花蟹幼苗，也會安排在地小學合作放流，培養下一代資源永續觀念。揭牌儀式結束後，侯與眾人接力放流「花枝寶寶」，復育資源。

海洋大學水產養殖系助理教授徐德華說，春季是花枝產卵的季節，今天放流的花枝苗是北海岸漁民提供的花枝卵，經團隊協助孵化育成，讓這次放流別具意義。

野柳 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜擋箭牌？柯文哲：努力推薦別人排我前面

基隆向紙風車招手異地重建 團長：新北、桃園也有關心

新北改造老舊市場 今起市府先辦特展

罷韓通過後高喊正面迎戰 侯友宜籲贏回高雄

相關新聞

大度路工地廢棄物堆置3個月沒去處 北市：將送台北港

台北市議員汪志冰接獲陳情，指台北市北投區大度路一處工地，因營造廢棄物無去處，自3月堆置至今，汪志冰質疑，台北市上個月初才...

北市振興券綁敬老卡加碼 議員質疑成效：不如還錢來

中央推出振興三倍券，台北市長柯文哲被議員陳建銘質疑，原先說振興券很麻煩，發了會大亂，現在卻又搭上順風車，打算推敬老卡加碼...

議員籲雙城論壇停辦 柯文哲：擱置爭議、繼續交流

雙城論壇何時舉辦？怎麼辦？台北市議員鍾小平今天表示，他建議柯文哲今年雙城論壇應該停辦一年。但柯文哲表示，雙城論壇還是要「...

新北市第一個完全禁漁區揭牌 岸際撈捕、垂釣都不允許

新北市長侯友宜今天下午主持「野柳水產動植物繁殖保育區」揭牌儀式，宣示市府保育、復育海洋用心，期許大家一同守護海洋。野柳保...

路剛補完又開挖、缺失罰款低 議員批北市圖利廠商

台北道路不平，去年因路平導致車禍案件創五年新高，其中光是內湖區道路修補案，今年1至4月就有340件，12行政區最高，議員...

議員盼協助紙風車重建 能在淡水、八里變園區

紙風車劇團位於新北市八里區的倉庫6日發生大火，導致道具、場景全毀，新北市議員陳偉杰今在議會指出，要求新北文化局評估協助劇...

中市換LED路燈省電費1億 議員：研議5G共桿建智慧城

台中市尚有8萬多盞傳統路燈未汰換成LED燈，市議員張玉嬿、王立任今天在議會質詢，批台中的汰換速度在六都吊車尾，他要求市府...

家庭自製碗粿被依違章罰6萬 中市議員：別耍官威

台中市議員李中今天透過業務質詢，細數市府諸多缺失，要求都發局要牢記「簡政便民」與「地盡其利」尤其不能接受中央不合理的要求...

新北改造老舊市場 今起市府先辦特展

新北市長侯友宜去年4月宣布啟動4年40億新北市場改造計畫，將改建3座老舊市場及打造8座品牌特色市場，新北市場處將縮小市場...

振興加碼敬老卡花3000補3000 黃珊珊談最大挑戰

中央推出振興三倍券，台北市敬老卡使用率不高，市長柯文哲議會質詢時表示將加碼，只要使用敬老卡消費滿3千元，除了中央補助2千...

信徒人數恐破萬 新莊及淡水大拜拜遶境活動不舉辦

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心昨天宣布疫情解封，允許舉辦千人以下的遶境廟會，新北市宗教禮儀科表示，轄內許多之...

海中夢幻物種成保育類動物 騷擾、獵殺可處5年有期徒刑

體型巨大、個性超溫柔鯨鯊是不少潛水愛好者心中的夢幻明星物種，日前還有幸運民眾在墾丁潛水時巧遇牠。但包含鯨鯊及鬼蝠魟屬等海...

熱門新聞

鎮瀾宮宣布大甲媽遶境 11日晚上起駕9天8夜

影／不找「阿中部長」來南投 縣長一席話讓議員狂讚

台東市多里長連署反阿帕契直升機進駐 縣府：盡力協調

罷韓確定 高市府工務部門3首長開始請假由副首長代理

影／大甲媽遶境已定公布進香行程 將請疫情中心當顧問

疫情解封 大甲媽是否恢復遶境周一早宣布

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。