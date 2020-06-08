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議員籲雙城論壇停辦 柯文哲：擱置爭議、繼續交流

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
是否確定2024選總統？台北市長柯文哲說，他的態度就是照準備，行就行，不行就算了。記者許正宏／攝影
是否確定2024選總統？台北市長柯文哲說，他的態度就是照準備，行就行，不行就算了。記者許正宏／攝影

雙城論壇何時舉辦？怎麼辦？台北市議員鍾小平今天表示，他建議柯文哲今年雙城論壇應該停辦一年。但柯文哲表示，雙城論壇還是要「擱置爭議、繼續交流」，嘗試在交流當中，找出彼此的善意。

另外，是否確定2024選總統？柯文哲說，他的態度就是照準備，行就行，不行就算了。

柯文哲今天赴北市議會總質詢，鐘小平質詢雙城論壇議題。柯文哲說，目前雙城論壇正在協商中，但因疫情很困難，就看該怎麼辦。柯表示，雙城論壇定義在兩岸城市交流，沒有牽扯到上頭(政治)，這就是典型的擱置爭議，定義在兩岸之間的城市交流，當成慣例就好。

對於鍾小平質疑，若柯要選2024中華民國總統？是否要繼續被矮化、繼續與對岸往來？柯文哲表示，雙城論壇是城市交流，非正式官方交流，甚至美蘇最冷淡時期都還是有交流，所以柯認為，還是要擱置爭議、繼續交流，嘗試在交流當中，找出彼此的善意。

鍾小平問，柯是否確定代表民眾黨選2024總統？柯表示，他的態度就是照準備，行就行，不行就算了。鍾小平說，柯文哲是要當民眾黨的開國皇帝當劉邦？還是當三國的劉備？柯文哲說，人生本來就是這樣，人生很多規劃，能做什麼就做什麼，就是這樣走，行就行，不行就算了。

柯文哲 雙城論壇 鍾小平

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