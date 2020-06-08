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路剛補完又開挖、缺失罰款低 議員批北市圖利廠商

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市議會今舉行市政總質詢。記者許正宏／攝影
台北市議會今舉行市政總質詢。記者許正宏／攝影

台北道路不平，去年因路平導致車禍案件創五年新高，其中光是內湖區道路修補案，今年1至4月就有340件，12行政區最高，議員痛批路平專案成效，甚至有道路剛挖完，短時間內又開挖，且路平品質差、罰款又低，質疑圖利廠商。對此，台北市長柯文哲表示會回去檢討。

台北市議會今舉行市政總質詢，議員李明賢表示，因為道路養護不周，去年車禍87件創五年新高，但去年內湖區路平專案報告洋洋灑灑15頁，今年1至4月卻還有340件，不曉得路平做到哪，2019年907件也是12行政區最高。

柯文哲表示，台北市路平方面，內湖是抱怨最多的地方，因此有成立專案小組，議員有批評就檢討，「到底是效果不好，還是怎麼樣…」工務局長林志峯補充，內湖道路案件，新工處都有排序處理。

李明賢追問，今年挖這麼多洞，是太認真積極？還是路真的爛？林志峯說，坑洞發生跟天候有關，雨特別多，且路面老舊，車子輾壓後就容易讓道路損壞，坑洞出現後也有標準流程去處理。

李認為，這一定要徹底檢討，路平專案1月21日才剛做完，明明重鋪路，不料上上周又在開挖，質疑內部協調不良，一條道路花幾千萬下去，鋪完後又重挖。

對此，新工處長黃立遠回應，照理講鋪完後就不准管線單位來挖，但若有公安或民生需求，管線申請仍能挖，有時也是迫於無奈，這部分已要求大管中心，鋪過道路三年內不能再挖。

李明賢痛批，柯文哲曾說，要落實四年內不能再挖，否則要市長核准，但這四個月內就開挖，你能接受？柯文哲表示，議員有批評就回去討論，會請大管中心檢討數字；李要求工務局提出書面報告。

李明賢也指出，去年中山、大同區7路段有28處缺失，卻只開罰2萬1千元，大安、文山區路平標案則有18處龜裂、破壞坑洞3件、損壞1件、數跟竄起等狀況，也只罰1萬5千元，痛批開口合約怎麼訂定，廠商進去承接路平方案，卻有這麼多缺失，罰款又這麼低，究竟是官商勾結還是包庇？

黃立遠表示，罰款部分太低會去詳查，28處罰2萬1千元會再回去確認細節，若屬於合約罰款額度缺失，會立即檢討，若罰款無效，會請廠商刨除重做。柯文哲則表示，一下問無法回答，會回去查怎麼回事。

柯文哲 李明賢 路平專案

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