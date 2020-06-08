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議員盼協助紙風車重建 能在淡水、八里變園區

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
紙風車劇團倉庫因大火燒毀，新北市議員陳偉杰今在議會指出，要求新北文化局評估協助劇團重建，盼能在淡水、八里形成園區。圖／報系資料照片
紙風車劇團倉庫因大火燒毀，新北市議員陳偉杰今在議會指出，要求新北文化局評估協助劇團重建，盼能在淡水、八里形成園區。圖／報系資料照片

紙風車劇團位於新北市八里區的倉庫6日發生大火，導致道具、場景全毀，新北市議員陳偉杰今在議會指出，要求新北文化局評估協助劇團重建，盼能在淡水、八里形成園區。文化局長龔雅雯說，目前會尊重劇團衡量，若有需求就會協助。

陳偉杰表示，紙風車原有的倉庫屬舊有違建無法重建，另外BOT重建可能有難處，市府是否有其他協助方式，像是雲門舞集也曾遭遇大火最後在淡水重生，紙風車有無在八里、淡水有重建的可能性。

龔雅雯指出，紙風車發生火警當天，她有到場關心，目前劇團仍在清點損失，新北與紙風車在暑假期間有配合活動，劇團透過未來的活動合作，逐步把道具、佈景重新整理，會尊重劇團的衡量。

陳偉杰說，淡水現在有雲門舞集、齊柏林空間，若協助紙風車在淡水、八里重建，就能形成群聚或是園區，讓更多民眾看到文化藝術風貌，讓淡水、八里越來越蓬勃。

龔雅雯說，紙風車燒毀範圍很大，由於倉庫是存放大型道具，劇團需求面積大小不一樣，空間必須要視劇團需求，若劇團有需要協助，新北市府就會給予協助。

紙風車 淡水

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