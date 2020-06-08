談高雄市長補選 柯文哲：絕對沒有蔡壁如

高雄市長韓國瑜被罷免，依法必須在3個月內補選，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天說，立委蔡壁如絕對不會參與其中，而他不排除找台北市副市長彭振聲參選，但一切待週三開例行會議討論。

台北市議會下午進行市政總質詢，柯文哲率領市府團隊列席備詢，面對國民黨市議員李柏毅、張斯綱、戴錫欽質詢罷韓相關問題時，做上述表示。

李柏毅也質詢柯文哲「民眾黨的下一步」，柯文哲表示，在市政總質詢開始前，他還問彭振聲有沒有可能參選高雄市長，隨後表示週三開例行會議時會再討論要不要參選以及要派誰，強調不急著決定。

柯文哲說，「確定的是，蔡壁如去選的選項有拿掉」；面對戴錫欽質詢時，他則表示，彭振聲在市政的表現有目共睹，認為彭是參選高雄市長的不錯人選，不排除提名。

彭振聲則表示，應該不會代表民眾黨參選，被問及是否會做到任期結束時表示，「如果戴議員支持我，我就會留下來」。

張斯綱則詢問柯文哲會不會在韓國瑜去職後，再到雲林拜訪。柯文哲表示，不必刻意安排，也不會否認曾經是朋友的關係，有見面的話能大家談一談。

柯文哲也說，若見到韓國瑜，會向韓國瑜說「人生說短不短，說長不長，不用太沮喪，人生起起落落，何必呢？」

李柏毅在質詢時也要求柯文哲及全體市府官員起立，替跳樓身亡的高雄市議會議長許崑源默哀30秒，隨後詢問柯文哲看法，以及民眾黨會不會推人參與高雄市長補選。

柯文哲表示，罷免韓國瑜是高雄市民的選擇，他也只能表達尊重，尤其他投票前沒有講太多話，選後多講話也不對，「既然選前表示中立，選後太多這種表述，反而會被批評」。

他也表示，站在醫生立場，相當反對自殺行為，「以前當醫生時，救一個人都覺得好困難」。