三芝北投公路等了20年 公路總局：年底完成可行性評估

串聯新北市三芝、淡水地區及台北市北投、士林的「三芝北投公路」，曾被北海岸居民殷切期盼能改善交通，但等了20年沒有下文，立法委員洪孟楷今會同交通部公路總局召開「芝投公路可行性評估地方說明會」，決議年底前將完成可行性評估報告，後續定時召開說明會，向鄉親報告進度。

北海岸三芝、金山、石門地區居民往來台北市，必須仰賴台2線，行經淡水、竹圍等地區，但隨著人口、車流日增，行車時間不斷增加，每逢尖峰時間及例假日更是十分擁擠，民眾苦不堪言。

為改善當地交通問題，串聯雙北市路網，交通部前國道新建工程局（已併入高速公路局）1999年規劃興建芝投公路，2006年完成工程設計，但因路線變更、還差等問題，以及北市憂心恐衝擊大度路交通而反對，延宕至今。

洪孟楷指出，芝投公路扮演帶動北海岸發展的重要角色，居民已經期待20多年，但目前為止都還沒做，雖有一定難度，不過隨著淡江大橋、淡北道路興建，正好是重啟芝投公路的契機，希望中央能聽見地方心聲。

說明會中，公路總局也針對北市出口匝道提出新的規劃，除了原有的大度路出口外，配合社子島開發計畫，於社子島增加一個出口匝道，並將終點延伸至蘆洲，結合64快速道路，設置第三個出口點，紓解原有大度路壓力，成為串聯雙北的重要幹道。

洪孟楷表示，若照工程計畫、環境影響評估、編列預算等流程，還有許多流程要走，要求公路總局完成可行性評估報告後，定期向地方鄉親開說明會、報告相關進度，他也會向中央爭取，逐步編列預算。

公路總局表示，目前正進行可行性評估，預計今年12月可完成，後續會辦理說明會，廣納各方意見，初估總經費約429.42億元(含蘆社大橋)，包含用地取得及拆遷補償費約87.66億元、工程建造成本約341.76億元。