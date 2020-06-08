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黃偉哲：台南年底增設原民會客委員 相關單位措手不及

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）今天在議會答覆議員穎艾達利的質詢時，承諾將在年底前設立原住民事務委員會。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲（左）今天在議會答覆議員穎艾達利的質詢時，承諾將在年底前設立原住民事務委員會。記者修瑞瑩／攝影

台南市長黃偉哲今天在議會答覆議員穎艾達利的質詢時，承諾將在年底前設立原住民事務委員會，讓原民事務有專責機關可以負責；但此舉可能會讓相關單位措手不及，由於目前下年度的預算已編列，市府員額要增加也要經過審議，民委會主委尤天鳴表示，將朝年底的時間表努力去做。

台南市政府目前設立民族事務委員會主管原住民與客家事務，但六都當中，其他五都都有原住民專責機構，包括新北市、桃園市設立原住民行政局，台北市、台中市與高雄市則設立原住民事務委員會，台南縣市從2010年合併升格為直轄市後，原住民民代與地方上一直有爭取專責機構的聲音，在前任市長賴清德8年任內，考量到財政與人事相關問題，都沒有成立。

原住民議員穎艾達利今天在市政總質詢當中，再度針對台南市何時能夠成立原民事務專責機構提出要求，強調原住民基本法中就有規定，「直轄市及轄有原住民族地區之縣，其直轄市、縣政府應設原住民族專責單

位，辦理原住民族事務」，但市府始終沒有專責機關；黃偉哲答覆時表示，去年與穎艾在討論時就已同意「會盡快成立」，今天他則承諾會在年底前設立。

民委會表示，原民法中的「專責單位」並沒有規定要有單一的機關來處理原民事務，台南市目前設有民委會中的原民科，已經算是專責單位。

據悉，黃偉哲上任後同意設立原民專責機關，之前民委員已將相關的提案，送交市府組織員額控管小組審查，將民委會拆成原民委員會與客家委員會，但一切仍在規畫階段，尚未有落實的具體行動；而台南市在升格後，因為預算並未增加，市府在員額控管上相當嚴格，擔心如果比照其他的直轄市放鬆，可能因人事費大幅增加造成財務吃緊。

民委會目前的正式員額有20人，再加上約聘等臨時人員，約有50人，年度預算為1億3000萬元。

尤天鳴表示，下年度的預算已經編列，如果要在年底前設立原委會與客委會，預算與員額編制將不同，會積極協調，盡快籌編新的預算，如果實在來不及，將提報動用第二預備金支應，但仍需經過議會同意。

原住民 黃偉哲

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