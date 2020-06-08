董振良再鼓吹金馬獎回歸金門 期盼李永得支持

金門導演董振良30多年來以家鄉故事為創作題材，完成30多部影片。新作「家鄉用膠卷綑綁我的人生」中，他再次鼓吹金馬獎回歸金門，並期盼新任文化部長李永得支持這個構想。

董振良受訪表示，2001年當時擔任公共電視總經理的李永得，曾協助他拍攝「走過戰地－金門半世紀」系列影片；在一場公聽會，李永得搭著他肩對著現場所有人說「我們大家可以為這塊土共同打拚努力」。

董振良說，「家鄉用膠卷綑綁我的人生」首映方式還在構思中，期盼請李永得能出席首映會，並了解他30多年來不停創作，為這塊土地留下紀錄所做的努力。

出生金門古崗的董振良新作「家鄉用膠卷綑綁我的人生」，全長3小時，敘述他30多年來創作不懈，以及舉辦的各項影展活動；其中，有1個小時觸及推動金馬獎回歸金門舉辦議題。

早自1998年，董振良就拍攝「金馬獎回歸金門」影片，並於2004、2010年陪同金馬獎相關人員到金門拜會縣府並勘景，爭取金馬獎回歸金門舉辦。

談到推動「金馬獎回歸金門」的意義，董振良說，金馬獎是由金門、馬祖兩地的戰鬥精神命名而來，每年舉辦都花費不少預算，理應回饋並照顧偏遠的離島。他說，金馬獎曾在過高雄、花蓮舉辦，到金門舉辦更是名正言順。

金馬獎所帶來的周邊效益不勝枚舉，董振良認為，若能移師金門，將可形塑一個全球所沒有的坑道影展頒獎典禮；所有與會賓客親眼目睹金門，加上媒體報導，金門知名度必能大增。

「家鄉用膠卷綑綁我的人生」講述並記錄2年來董振良和「104高年級」共同開辦的課程中，與學員互動的點滴。期間，他於新店灣潭親手打造的「電影情事夢工寮」裡，放映了145場電影欣賞會，和學員分享創作生命旅程。

每次上課，學員在新店溪渡船頭乘坐全台僅存的人力擺渡來到夢工寮，他親自下廚炒米粉給學員品嘗，吃過都表示令人回味，並直說，這裡是一個最能放鬆又舒適的地方。下課時，他再目送學員回碧潭。

長久以來董振良持續創作，沒有尋求任何補助，完全靠自己獨立製片製作。得知他完成新作，學員說，「做自己最真實」「一輩子只要做好一件事就好，在你的身上讓我們看到了」。