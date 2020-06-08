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中市換LED路燈省電費1億 議員：研議5G共桿建智慧城

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員張玉嬿（右)王立任建議市府，把握5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈，成為廠商附掛「共桿共箱」小型基地台。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員張玉嬿（右)王立任建議市府，把握5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈，成為廠商附掛「共桿共箱」小型基地台。記者陳秋雲／攝影

台中市尚有8萬多盞傳統路燈未汰換成LED燈，市議員張玉嬿、王立任今天在議會質詢，批台中的汰換速度在六都吊車尾，他要求市府把握5G商用來臨，加速招商建置智慧路燈，成為廠商附掛「共桿共箱」小型基地台，增加市庫收入，作為建設智慧城市的骨幹。建設局長陳大田表示，台中共換12萬盞路燈，去年電費省1億元，市府全力加速中。

民進黨市議員張玉嬿、王立任表示，全市LED 路燈約有12萬盞占60%，其他傳統鈉燈還有8萬盞，相較於新北、台北、桃園、高雄全面建置LED路燈，甚至智能路燈，台中在LED路燈建置是六都吊車尾。

張玉嬿說，台灣即將進入5G商用時代，未來智慧路燈不但可照亮街道，遍布全市的路燈將是發展智慧城市的基礎，成為佈建智慧感測器和無線技術的最佳選擇。「共桿共箱」普及網路服務的小型基地台，也能收費增加市庫收入。

建設局長陳大田說，目前汰換LED路燈，光是去年就省了1億元的電費支出，市府快馬加鞭換LED燈。

張玉嬿指出，市府應善用以路燈節能為出發點，透過路燈汰換、光纖到宅( FTTH )系統及感測器等設施建置，進行民間招商汰換8萬多盞傳統路燈，節能減碳，加速推動5G智慧城市進程。

王立任說，陸續接到民眾陳情路燈壞掉或是哪裡需要增設，希望台中路燈可提升為智慧路燈，節省修補次數及反映時間，結合新的5G科技超前佈署，在六都中後發先至，成為全台智慧路燈的領頭羊。

張玉嬿、王立任表示，5G基礎建設須仰賴電線桿、路燈、交通號誌等遍佈城市的公共設施，其中路燈密度最高也最被看好，建設局是路燈主管單位，應盡早訂出一套智慧路燈5G基地台的管理規範和通用規格，因應5G新時代。

基地台 民進黨

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