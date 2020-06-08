家庭自製碗粿被依違章罰6萬 中市議員：別耍官威

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聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中表示，公務員應輕政便民。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中表示，公務員應輕政便民。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中今天透過業務質詢，細數市府諸多缺失，要求都發局要牢記「簡政便民」與「地盡其利」尤其不能接受中央不合理的要求，越搞越繁雜、讓民眾叫苦連天。都發局長黃文彬表示，針對議員所提會檢討。

李中舉例，經發局工業科聯合稽查有市民在自家做碗糕，已認定「未達工廠登記規模」免辦工廠登記」，都發局卻自行認定是「違章工廠」開罰6萬元罰款，影響民眾權益，市府要體諒百姓生活不易，不要讓法令變得冷酷無情。都發局長黃文彬表示，會再與承辦科研商。

李中說，另舊市區因都更不易，中央制訂「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」後，民眾申請踴躍，但地方稅務局卻在制訂獎勵辦法，自行加入限定300平方公尺的條件，讓受惠者可申請比例降低。都發局身為主管局，不要讓惡法降低民眾申請意願，限制舊城區更新的速度。

都發局表示，市府訂定「台中市都市危險及老舊建築物加速重建地價稅及房屋稅減免辦法」草案，未限制自用住宅才適用減免規定，稅捐減免適用身份規定內容與中央都市危險及老舊建築物加速重建條例一致。

地稅局指出，台中市只要符合要件的重建案都可享有容積獎勵、放寬建蔽率及高度管制，市府基於財政考量，訂定基地300平方公尺作為適用租稅減免標準，以避免稅式支出過度擴張，此標準未限制所有權人，自然人與法人皆可適用。

李中指出，市政府送議會審核通過的自治條例，若中央相關部會對內容或文字有修改，依議會決議要送法規委員會重新審議，但去年議會通過「都市計畫法台中市施行自治條例」送中央核定的過程中，都發局卻未經議會授權逕自提出自己的版本與中央協商！

李中說，依照地方制度法第18條，都市計畫是地方權限，如果都發局在和中央的互動過程中，發現中央有逾越權限的不合理要求，可以不接受或拿回議會討論，而不是想要委曲求全，提出類似建蔽率減半等「自我閹割」內容，有些改到幾乎作廢條文，李中說，如果中央太超過，必要時發動打憲法官司做憲法解釋都可以。

李中請都發局長謹記，市長盧秀燕市長是找他來幫忙、不是要來得罪人的，不要一句「尊重主辦」就讓過去許多好不容易經過長時間磨合建立的慣例毀於一旦，這會變成「惡兵領導總司令」，要有成本觀念、要「簡政便民」

台中市 建築 都市計畫

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