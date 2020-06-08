新北改造老舊市場 今起市府先辦特展

新北市長侯友宜去年4月宣布啟動4年40億新北市場改造計畫，將改建3座老舊市場及打造8座品牌特色市場，新北市場處將縮小市場搬進市府展覽，新北市長侯友宜說，傳統市場充滿人情味，為了一代一代能夠傳承，老舊市場改變是必要的，透過特展讓民眾體驗市場新生活模式。

侯友宜說，後疫情時代需要振興經濟，尤其帶動庶民經濟是新北重要的一環，市場的改建與改造，改變的不只是硬體設備，還包含軟體的的提升，藉此讓民眾有消費生活型態的改變。

新北經發局長何怡明說，新莊第一市場會異地改建，舊地原址則有商業復合型發展；五股產業園區旁的興化市場，會BOT成為現代化市場，一樓主要以超市為主；林口市九市場目前正在規劃，會融入托老、活動中心等公共服務設施。

何怡明指出，鶯歌市場將串聯鶯歌陶博館、新北美術館、鶯歌車站重要節點，2樓會重新佈建美食廣場，預計向中央爭取前瞻計畫2.0的經費，會來是鶯歌地區重要的現代化市場。

侯友宜也說，特展會有科技互動、美學、食農教育展現老市場新美學共存樣貌，讓民眾知道新北的傳統市場可以變得不一樣，達到民眾對食品衛生、食品安全的滿足。