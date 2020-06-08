振興加碼敬老卡花3000補3000 黃珊珊談最大挑戰

中央推出振興三倍券，台北市敬老卡使用率不高，市長柯文哲議會質詢時表示將加碼，只要使用敬老卡消費滿3千元，除了中央補助2千，北市府另加碼1千，等於「花3000補3000」。副市長黃珊珊表示，細節仍在研議中，最快本周三有結果，他也坦言，要讓老人家，有悠遊卡民眾願意線上綁定，是一大挑戰。

台北市敬老卡綁悠遊卡，約有40多萬張，疫情期間，長輩不敢出門，敬老卡點數沒在用，黃珊珊表示，敬老卡點數預算可拿來做配套，比如綁定中央振興券，鼓勵長輩在台北消費，把錢留在台北市。

由於悠遊卡須線上綁定，才能兌換振興三倍券，恐讓不少長輩打退堂鼓，仍選擇購買紙本。黃珊珊坦言，這是比較大的挑戰，要讓老人家，有悠遊卡民眾願意綁定，但他也強調，悠遊卡普及率高，不用找零、支付工具多，是最方便的支付工具。

至於其他使用悠遊卡族群是否能受惠？黃珊珊說，這兩天會來精算，看其他族群有沒有空間，預算也要和議會溝通，預計周三會有具體結果。

此外，新北市推出商家結合振興券，主打商圈、旅館打八折，黃珊珊說，北市觀傳局有提案，國內旅遊方面，會跟旅行團、商圈業者合作，若把客人帶來台北，住在台北市、吃台北、消費台北就會有補助，也會跟商圈夜市合作，加碼商品來抽獎， 7月1日前會對外說明。