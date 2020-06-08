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海中夢幻物種成保育類動物 騷擾、獵殺可處5年有期徒刑
體型巨大、個性超溫柔鯨鯊是不少潛水愛好者心中的夢幻明星物種，日前還有幸運民眾在墾丁潛水時巧遇牠。但包含鯨鯊及鬼蝠魟屬等海洋魚類從6月起被列為瀕臨絕種第1級保育類野生動物，未來民眾遇到這些物種，除不能騷擾、虐待、宰殺外，若持有其製產品，也應在今年8月底登記備查，以免成非法持有。
鯨鯊體型長約9至12公尺，最大個體可長達20公尺、體重最高可達12500公斤，為魚類之冠。主要分布於各熱帶和溫帶海區，以浮游生物、藻類、磷蝦與小型的自遊動物為食，由於個性溫和遭大量捕殺，導致數量銳減。
為落實海洋野生動物保育需要，行政院海洋委員會公告修正「海洋保育類野生動物名錄」，在今年6月1日將鯨鯊、雙吻前口蝠鱝、阿氏前口蝠鱝等海洋魚類，列為海洋保育類。
隨著獵捕行為與日俱增、棲息地越變越小，保育類名錄越來越長，顯示物種生存壓力攀升，此次鯨鯊、雙吻前口蝠鱝及阿氏前口蝠鱝等被列為第1級保育類野生動物，呼籲民眾應保護這些野生物種自由的生活。
新北市動保處提醒，依據「野生動物保育法」第31條規定，若民眾在公告前持有以上海洋保育類野生動物及其製品，須在公告生效的3個月內，也就是8月31日前向動保處登記備查。
逾期未登記者，可依野保法第51條處最高5萬元罰緩；若民眾未來有騷擾、虐待、獵捕、宰殺或其他利用保育類野生動物行為，也會依野保法第41條處最高5年有期徒刑，或易科罰金150萬元。
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