文華東方酒店勞資達共識 207人解僱

台北市勞動局長陳信瑜今天表示，文華東方酒店勞資雙方達成共識，確定205名員工最後工作日期為27日、2人為30日，共207人解僱，相關資遣條件要在7月6日以前履行。

文華東方酒店上個月底無預警資遣部分員工，並且短期內不再接受訂房，僅維持婚宴、餐廳等服務。勞動局則介入了解，要求業者6月5日前要補齊大量解僱計畫書。

陳信瑜今天表示，5日下午收到業者相關資料，文華東方酒店勞資雙方在5月29日達成共識，並於公司內部公告，確定205名員工最後工作日期是27日、2人為30日，共207人解僱，另有5人留下。

陳信瑜說，就業服務處15日將至文華東方酒店進行就業媒合，共提供25家廠商的相關工作機會，初步以飯店業為優先考量，但也會徵詢其他商家。

她也表示，勞動局5月29日也針對加班費、薪資拖欠進行檢查，目前沒有發現有違法情形，後續會繼續進行勞檢。

至於文華東方未於60天前提出大量解僱通報，已違反大量解僱勞工保護法，陳信瑜則表示，因勞資雙方已於5月29日協商，且已達成優於勞基法的共識，所以接下來會觀察，沒有照程序走才會重罰。

她說，勞資關係的和諧才是最重要的，勞動局會要求企業要依照法規，若有惡性企業，自然會重罰。

陳信瑜也表示，事業單位因受疫情影響營運而大量裁員，是否符合天災、事變或突發事件，無須受限大量解僱勞工保護法規定要60天前通報，勞動局已於2日函請勞動部解釋，但目前還沒接獲回覆。