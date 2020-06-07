聽新聞
test
0:00 / 0:00

保險員返鶯歌當青農 推友善農業

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北報導
原本從事保險業務工作的秦瑋恩（左），去年9月返回鶯歌老家務農，並轉型從事有機農業。 圖／新北市農業局提供
原本從事保險業務工作的秦瑋恩（左），去年9月返回鶯歌老家務農，並轉型從事有機農業。 圖／新北市農業局提供

38歲新北市民秦瑋恩原本擔任保險公司區經理，去年9月返回鶯歌老家，接手退休父母開創的開心農場。秦瑋恩花6個月通過有機轉型期驗證，改採用有機方式種植當令季節蔬果，開發各式特色加工品；他打算整合鶯歌、三峽地區農友舉辦農夫市集，規畫以食農教育、農場體驗等方式傳遞有機友善觀念。

秦瑋恩表示，剛開始投入農業時碰到許多疑惑和無法解決的問題，直到參加新北市農業局與鶯歌農會提供的新農民創業輔導訓練課程，學習到耕種及相關病蟲害知識，才讓他快速上手，6個月內通過有機轉型期驗證。他還整合鶯歌、三峽地區農友及其資源，預計舉辦農夫市集，推廣在地農產品，促進鶯歌有機農業發展。

秦瑋恩研發製作的羽衣甘藍海苔深受孩童喜愛。 圖／新北市農業局提供
秦瑋恩研發製作的羽衣甘藍海苔深受孩童喜愛。 圖／新北市農業局提供

秦瑋恩棄商從農後，成立「秦佳圓有機農場」自有品牌，種植20幾種作物，除常見的青江菜、大陸妹等時令蔬菜，還有近日很熱門的「羽衣甘藍」；羽衣甘藍因菜葉如小鳥身上的羽毛，因而得名，除含有高量的蛋白質、鈣質及維生素，還有大量膳食纖維幫助消化。

秦瑋恩也開發多樣加工商品，像是羽衣甘藍除了有一般熱炒吃法外，他也研發製作酥脆的「羽衣甘藍海苔」，深受孩童喜愛，另外還有蘿蔔糕、酸菜及油蔥酥等加工品。

農夫市集 食農教育

延伸閱讀

鶯歌不止老街和陶瓷 他返鄉從農傳遞有機觀念

種香水百合 他獲竹市10大傑出青農

種植香水百合創業有成 陳世璋獲選竹市10大傑出青農

影／30歲青農加入農保儲金 陳吉仲告訴你可以領多少？

相關新聞

大雷雨 雙北7萬戶停電 撐傘登山遭雷擊

受鋒面接近影響，雙北市許多地區昨天下午出現間歇性大雨，疑因大雨和台電部分設備老舊，位於台北市的變電所輸電線突然跳線，導致...

心中山線形公園 水泥地飆44度 網路投票輸綠蔭

台北市雙連里居民發起「自己家園自己救、自己公園自己作主」行動，要求保留綠地。「聲量看政治」臉書粉專日前也在「心中山線形公...

大巨蛋最快8月復工 早就列2025WMG開幕場館惹質疑

台北大巨蛋剩下「建照變更」最後一關，遠雄預估最快8月全面復工，台北市長柯文哲稱「全部程序可以走完，就讓你復工」，但民進黨...

里長大小聲／三峽龍恩里每周長輩共餐 黃家賢設關懷據點

國道3號貫穿新北市三峽區龍恩里，西側是舊平房、工廠，還有隆恩埔國宅及三鶯新部落，東側有台北大學及新社區高樓；里長黃家賢說...

保險員返鶯歌當青農 推友善農業

38歲新北市民秦瑋恩原本擔任保險公司區經理，去年9月返回鶯歌老家，接手退休父母開創的開心農場。秦瑋恩花6個月通過有機轉型...

新北十三行公園遊戲場 溜滑梯20米長 沙坑可尋寶

新北市八里區十三行博物館旁的文化公園兒童遊戲場日前完工，除有共融式鞦韆、蹺蹺板、天旋地轉等遊具，更有小朋友喜歡的20米長...

解封！三重800店熊卡優惠 龜山島推觀光20周年慶

新北市府即日起解除夜市及商圈人流管制，臉書社團「我們三重人241平台」串連800間店家推出「熊卡優惠」，讓消費者使用優惠...

電動滑板車上路？新北盼中央先研究

立法院交通委員會初審通過修正道路交通管理條例，未來電動滑板車、賽格威等時速25公里以下的個人行動運具，授權地方政府自定可...

酒店舞廳實名制 新北有條件解封 北市罰違規

北市酒店解封已逾2周，帶動夜間計程車及周邊店家商機，但傳出8、9家酒店被警方稽查發現實名制App登記不夠落實，北市衛生局...

共享運具將納管 新北增退場機制

新北市議會日前將「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」草案付委，自治條例規範對象包含腳踏車、小客車、機車與其他運具。

守護雙連公園綠地 連署破4千人

台北市政府規畫「心中山線形公園」，將串聯中山、雙連段帶狀公園，納入城市博物館。但雙連帶狀公園因市府規畫水泥地、兒童遊具，...

里長大小聲／楊秀龍 爭取至聖文藝休憩園區

台北市大同區至聖里緊鄰捷運圓山站，周邊有百年歷史的舊台鐵淡水線圓山站宿舍。里長楊秀龍表示，他多年爭取修復活化老宿舍，今年...

熱門新聞

輸電線故障 永和大停電

蓋斑鬥魚解除保育數量又驟減 他花1個月手挖水池急復育

事故不斷！新店輕軌瓦斯管線才補好 文山區又發生停電

交通有解！五楊高架延伸頭份段可行性政院核定通過

大解封首日 嘉義市景點湧人潮、多沒戴口罩

雙重效應 台南玉井芒果冰店出現排隊人龍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。