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保險員返鶯歌當青農 推友善農業
38歲新北市民秦瑋恩原本擔任保險公司區經理，去年9月返回鶯歌老家，接手退休父母開創的開心農場。秦瑋恩花6個月通過有機轉型期驗證，改採用有機方式種植當令季節蔬果，開發各式特色加工品；他打算整合鶯歌、三峽地區農友舉辦農夫市集，規畫以食農教育、農場體驗等方式傳遞有機友善觀念。
秦瑋恩表示，剛開始投入農業時碰到許多疑惑和無法解決的問題，直到參加新北市農業局與鶯歌農會提供的新農民創業輔導訓練課程，學習到耕種及相關病蟲害知識，才讓他快速上手，6個月內通過有機轉型期驗證。他還整合鶯歌、三峽地區農友及其資源，預計舉辦農夫市集，推廣在地農產品，促進鶯歌有機農業發展。
秦瑋恩棄商從農後，成立「秦佳圓有機農場」自有品牌，種植20幾種作物，除常見的青江菜、大陸妹等時令蔬菜，還有近日很熱門的「羽衣甘藍」；羽衣甘藍因菜葉如小鳥身上的羽毛，因而得名，除含有高量的蛋白質、鈣質及維生素，還有大量膳食纖維幫助消化。
秦瑋恩也開發多樣加工商品，像是羽衣甘藍除了有一般熱炒吃法外，他也研發製作酥脆的「羽衣甘藍海苔」，深受孩童喜愛，另外還有蘿蔔糕、酸菜及油蔥酥等加工品。
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