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解封首日汐止驚見大量車潮擠爆百貨 當地人：雨天日常

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市汐止主要交通幹道新台五路從中午開始就出現前往百貨的車潮。圖／截自「汐止集團」臉書粉絲團
新北市汐止主要交通幹道新台五路從中午開始就出現前往百貨的車潮。圖／截自「汐止集團」臉書粉絲團

新冠肺炎疫情威脅趨緩，中央流行疫情指揮中心正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，解禁首日汐止遠雄Utown前的主要交通新台五路，從中午開始出現汽車堵塞情況，讓不少民眾紛紛詢問，「是在舉辦什麼活動嗎？」當地民眾指出，「汐止雨天假日正常發揮」，表示下雨天大家都想把車停進百貨停車場，沒什麼好大驚小怪的。

有民眾在臉書「汐止集團」粉絲團上傳照片表示，新台五路從下午2時開始出現長長排隊車潮，驚呼，「塞車塞到下午6時還是一整排」。

從照片可以看到，新台五路雙向車道皆有車潮，但往南港方線的車潮似乎都排隊等待前往遠雄Utown百貨。有民眾問到，是否因解禁首日百貨舉辦活動才會出現塞車情況？

對此，汐止當地民眾紛紛出來解惑，表示這是「汐止雨天假日的日常」，由於許多民眾雨天無處可去，所以都會選擇在室內、有冷氣的地方度過假日，而百貨就是最佳去處。

也有民眾表示，之前疫情嚴重前大家都不敢群聚逛街，現在解封了，不能出外爬山就只好去百貨走走；另有民眾指出，汐止雨天假日唯二的雨備方案不是遠雄就是Costco。

汐止 疫情 車潮

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