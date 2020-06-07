解封首日汐止驚見大量車潮擠爆百貨 當地人：雨天日常

新冠肺炎疫情威脅趨緩，中央流行疫情指揮中心正式擴大鬆綁民眾生活防疫規範，解禁首日汐止遠雄Utown前的主要交通新台五路，從中午開始出現汽車堵塞情況，讓不少民眾紛紛詢問，「是在舉辦什麼活動嗎？」當地民眾指出，「汐止雨天假日正常發揮」，表示下雨天大家都想把車停進百貨停車場，沒什麼好大驚小怪的。

有民眾在臉書「汐止集團」粉絲團上傳照片表示，新台五路從下午2時開始出現長長排隊車潮，驚呼，「塞車塞到下午6時還是一整排」。

從照片可以看到，新台五路雙向車道皆有車潮，但往南港方線的車潮似乎都排隊等待前往遠雄Utown百貨。有民眾問到，是否因解禁首日百貨舉辦活動才會出現塞車情況？

對此，汐止當地民眾紛紛出來解惑，表示這是「汐止雨天假日的日常」，由於許多民眾雨天無處可去，所以都會選擇在室內、有冷氣的地方度過假日，而百貨就是最佳去處。

也有民眾表示，之前疫情嚴重前大家都不敢群聚逛街，現在解封了，不能出外爬山就只好去百貨走走；另有民眾指出，汐止雨天假日唯二的雨備方案不是遠雄就是Costco。