三重和平陸橋成治安死角 拆除後呈現開闊乾淨天際線

新北市三重區和平陸橋昨日清晨拆除完畢，原訂2晚的拆除工程提早1天結束，讓原本使用率低、影響景觀及治安的和平陸橋功成身退，還給附近居民乾淨開闊的天際線及友善人行環境。

新北市工務局養工處表示，和平陸橋為新北市改制後拆除的第23座陸橋，因樓梯為半圓形鋼筋混擬土結構、墩柱為梯形鋼構，墩柱及階梯相連體積龐大，佔據公園部分空間造成視覺阻礙。

三重區培德里長謝蕙鎂日前表示，從她擔任里長的第一任就開始觀察，發現天橋因太靠近住戶容易有小偷入侵家中，再加上天橋上也曾發生事故，認為拆掉會比較安全。

此外，三重區立德里長周宗輝也指出，宣布要拆除之前有經歷幾個月的觀察，發現民眾都偏向走斑馬線，不愛爬樓梯走天橋，覺得拆除不會有過馬路不安全的問題。

養工處表示，橫跨中孝路、連接228公園的和平陸橋，因附近里民及議員反應使用率低且影響景觀及治安，因此依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，進行拆除工程。

新北市自改制升格以來，包含和平陸橋總計已拆除23座使用率低的人行陸橋，未來將陸續拆除三重三重國小陸橋、板橋小東門陸橋、新店大鵬陸橋及板橋民權陸橋，預計今年底將拆除30座。