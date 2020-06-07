新北共享運具 將全面納管

新北市議會日前一讀通過「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」草案，自治條例規範對象包含腳踏車、小客車、機車與其他運具，新北交通局長鍾鳴時說，未來所有的共享運具都將納管，避免過去oBike亂象再啟。

草案一讀通過後將赴委由法規會討論，其中草案標題「暫行」2字被認為應該要刪除，多名議員認為，共享運具管理勢必推行，不需要暫行等字眼，其餘相關細節將繼續在法規會討論。

鍾鳴時說，自治條例分成3階段管理，包含事前對營運者規範，使用中對使用者的要求，以及若倒閉等狀況後續的追償，這些規範就是要避免過去oBike倒閉後，將車輛棄置在路邊的亂象。

曾掀起台灣一陣風潮的oBike無樁式自行車，業者倒閉後，自行車成廢鐵，新北市府不僅派清潔隊員回收車輛，還尋找場地放置車輛，新北交通局今年3月順利拍賣給回收業者，6308輛oBike拍賣所得不到2萬元。

目前WeMo、iRent、GoShare、YouBike等共享運具已進駐新北，為了避免oBike亂象，鍾鳴時指出，自治條例明確規範營運者的公司規定與要求，且必須要導入GPS定位等科技，才能明確掌握車輛。

鍾鳴時表示，使用中也規範必須實名制，而營運者與使用者要有明確合約、保險，並且能夠釐清責任歸屬，若有違規等情況就能扣除保證金；若營運者出現倒閉狀況，事後的處理與追償，都有明確規範。

鍾鳴時說，所有的運具都要納入管理，每輛車都要有gps追蹤，不僅讓使用者在使用中享有權力外，也須負起責任，可以違規者扣錢開罰單，也能避免遭惡意破壞。